Izvietot Checkrr viena klikšķa instalācijā.
Skenē Plex un Jellyfin bibliotēkas, lai atrastu bojātus multivides failus un automātiski aizstātu tos, izmantojot Sonarr, Radarr un Lidarr.
Izvēlies Checkrr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Checkrr
Checkrr ir atvērtā koda bibliotēkas integritātes skeneris, kas aizsargā lielas mediju kolekcijas no klusas bojāšanās. Tas veic ffprobe, magic-number un mimetype pārbaudes katram video, audio un subtitru failam tavā bibliotēkā, pēc tam hešo verificētos failus bbolt datubāzē, lai nākotnes skenēšanas izlaistu zināmi labu saturu un pabeigtu dažu minūšu, nevis stundu laikā.
Kad fails neiztur pārbaudi, Checkrr savienojas ar arr steku, ko tu jau izmanto — Sonarr, Radarr vai Lidarr — dzēš bojāto kopiju un ierosina jaunu lejupielādi, izmantojot atbilstošo pakalpojumu. Pašmitināšana Checkrr saglabā tavu mediju inventāru tavā kontrolē bez trešo pušu API ierobežojumiem un bez pastāvīgām izmaksām.
Checkrr galvenās iespējas
Ffprobe integritātes skenēšana
Atklāj apgrieztus, nepareizi marķētus un neatskaņojamus failus, kurus Plex un Jellyfin klusi izlaiž atskaņošanas laikā.
Sonarr Radarr Lidarr
Noņem bojātus failus un ierosina jaunu lejupielādi, izmantojot tavu esošo arr steku, bez manuālas iejaukšanās.
Uz jaucējkodiem balstītas ātras atkārtotas skenēšanas
Saglabā failu jaucējkodus bbolt datubāzē, lai atkārtotas skenēšanas izlaistu pārbaudītu saturu un pabeigtu daudzu terabaitu bibliotēku skenēšanu dažu minūšu laikā.
Vairāku instanču masīvu atbalsts
Savienojas ar vairākām Sonarr un Radarr instancēm vienlaikus, ar katras instances ceļa kartējumiem 4K, anime un standarta bibliotēkām.
Iebūvēti paziņojumi
Nosūta rezultātus uz Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP un Healthchecks nepieskatītām plānotām skenēšanām.
Kāpēc izmantot Checkrr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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