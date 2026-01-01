Checkrr ar atlaidi līdz 69%

Izvietot Checkrr viena klikšķa instalācijā.

Skenē Plex un Jellyfin bibliotēkas, lai atrastu bojātus multivides failus un automātiski aizstātu tos, izmantojot Sonarr, Radarr un Lidarr.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
5,49  /mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot Checkrr viena klikšķa instalācijā.

Izvēlies Checkrr VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99 
5,49  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99 
7,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99 
10,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99 
21,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99 
5,49  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
64% atlaide
KVM 2
21,99 
7,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99 
10,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99 
21,99  /mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Checkrr

Checkrr ir atvērtā koda bibliotēkas integritātes skeneris, kas aizsargā lielas mediju kolekcijas no klusas bojāšanās. Tas veic ffprobe, magic-number un mimetype pārbaudes katram video, audio un subtitru failam tavā bibliotēkā, pēc tam hešo verificētos failus bbolt datubāzē, lai nākotnes skenēšanas izlaistu zināmi labu saturu un pabeigtu dažu minūšu, nevis stundu laikā.

Kad fails neiztur pārbaudi, Checkrr savienojas ar arr steku, ko tu jau izmanto — Sonarr, Radarr vai Lidarr — dzēš bojāto kopiju un ierosina jaunu lejupielādi, izmantojot atbilstošo pakalpojumu. Pašmitināšana Checkrr saglabā tavu mediju inventāru tavā kontrolē bez trešo pušu API ierobežojumiem un bez pastāvīgām izmaksām.

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Ko tu vari izveidot ar {name}

Checkrr galvenās iespējas

Ffprobe integritātes skenēšana

Atklāj apgrieztus, nepareizi marķētus un neatskaņojamus failus, kurus Plex un Jellyfin klusi izlaiž atskaņošanas laikā.

Sonarr Radarr Lidarr

Noņem bojātus failus un ierosina jaunu lejupielādi, izmantojot tavu esošo arr steku, bez manuālas iejaukšanās.

Uz jaucējkodiem balstītas ātras atkārtotas skenēšanas

Saglabā failu jaucējkodus bbolt datubāzē, lai atkārtotas skenēšanas izlaistu pārbaudītu saturu un pabeigtu daudzu terabaitu bibliotēku skenēšanu dažu minūšu laikā.

Vairāku instanču masīvu atbalsts

Savienojas ar vairākām Sonarr un Radarr instancēm vienlaikus, ar katras instances ceļa kartējumiem 4K, anime un standarta bibliotēkām.

Iebūvēti paziņojumi

Nosūta rezultātus uz Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP un Healthchecks nepieskatītām plānotām skenēšanām.

Kāpēc izmantot Checkrr pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀

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30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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