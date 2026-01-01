ShipShipShip uzstādīšana ar vienu klikšķi.
Viegla pašmitināta izmaiņu žurnāla un ceļveža platforma ar kopienas balsojumu, emocijzīmju reakcijām un biļetenu automatizāciju.
Izvēlies ShipShipShip VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ShipShipShip
ShipShipShip ir atvērtā koda izmaiņu žurnāla un ceļveža lietojumprogramma, kas palīdz produktu komandām vienuviet kopīgot atjauninājumus un apkopot kopienas atsauksmes. Izveidota ar SvelteKit un Go, tā apvieno pulētu publisko izmaiņu žurnālu ar kanban stila administratora paneli, kur katrs izlaidums, labojums un gaidāmā ideja atrodas blakus saņemtajām balsīm un reakcijām.
Pašmitināšana ShipShipShip uz tava VPS saglabā abonentu sarakstus, SMTP akreditācijas datus un atsauksmju datus tavā kontrolē, novērš mitināto alternatīvu cenu par katru lietotāju un ļauj tev veidot publiskās lapas zīmolu, izmantojot instalējamas tēmas, kas atbilst tavam produktam.
ShipShipShip galvenās iespējas
Kopienas balsošana
Apmeklētāji balso par piedāvātajām funkcijām, lai komanda varētu noteikt ceļveža prioritātes pēc reāla pieprasījuma, nevis pēc iekšējiem minējumiem.
Emoji reakcijas
Astoņi reakciju veidi ļauj lasītājiem reaģēt uz katru ierakstu, sniedzot vieglu signālu, neuzspiežot viņiem reģistrācijas plūsmu.
Kanban rīcības plāns
Velc un nomet dēlis ar pielāgojamiem statusiem nodrošina, ka katrs ierosinātais, izstrādes un pabeigtais vienums ir redzams visai komandai.
Biļetenu automatizācija
SMTP nodrošinātas jaunumu vēstules tiek automātiski nosūtītas, kad ieraksts maina statusu, lai abonenti uzzinātu par izlaidumiem bez manuālas nosūtīšanas.
Instalējamas tēmas
Manifesta vadīta tēmu sistēma atdala administratora paneli no publiskā izmaiņu žurnāla, lai tu varētu precīzi saskaņot sava produkta zīmolu.
RESTful API
Pilnīgs REST API pasākumiem, reakcijām, balsojumiem un jaunumu vēstuļu abonentiem atvieglo integrāciju ar CI/CD vai mārketinga rīkiem.
Kāpēc izmantot ShipShipShip pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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