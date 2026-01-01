Izvietot BugSink ar vienu klikšķi.
Pašmitināta kļūdu izsekošanas platforma lietojumprogrammu izņēmumu uzraudzībai ar pilnīgu kontroli pār sensitīviem atkļūdošanas datiem.
Izvēlies BugSink VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar BugSink
BugSink ir pašu mitināta kļūdu izsekošanas platforma, kas reāllaikā tver, grupē un parāda lietojumprogrammu izņēmumus visos tavos pakalpojumos. Izveidota ar Django un Python, tā nodrošina steka izsekošanu, kļūdu kontekstu un dublikātu novēršanu, kas izstrādes komandām nepieciešams, lai ātri diagnosticētu un atrisinātu problēmas — nesūtot sensitīvu atkļūdošanas informāciju trešās puses pakalpojumam.
Pašmitināšana tavā VPS novērš cenu noteikšanu par kļūdu apjomu, novērš datu atrašanās vietas problēmas regulētās nozarēs un ļauj tev integrēt kļūdu izsekošanu tieši ar tavu esošo infrastruktūru. Šī izvietošana savieno BugSink ar MySQL ilgstošai kļūdu glabāšanai un automātiski izveido administratora lietotāju pirmajā startēšanas reizē.
BugSink galvenās iespējas
Automātiska kļūdu grupēšana
Novērš dublikātus un grupē līdzīgus izņēmumus, lai tava komanda redzētu vienu risināmu problēmu, nevis tūkstošiem identisku brīdinājumu, kas pārpludina informācijas paneli.
Detalizētas steka izsekošanas
Ieraksta pilnus steka izsekojumus ar avota kontekstu un mainīgo stāvokli katras kļūdas brīdī, dodot izstrādātājiem visu nepieciešamo, lai reproducētu un labotu kļūdas.
Daudzvalodu SDK atbalsts
Integrējas ar populāriem SDK daudzās programmēšanas valodās un ietvaros, lai tu varētu novirzīt kļūdas no visiem saviem pakalpojumiem vienā vietā.
Reāllaika paziņojumi
Brīdinājumi tiek iedarbināti brīdī, kad tiek atklāti jauni kļūdu veidi, ļaujot komandām reaģēt, pirms problēmas saasinās un ietekmē vairāk lietotāju.
Pilnīga datu suverenitāte
Visi kļūdu dati, steka izsekojumi un lietotāja konteksts paliek tavā VPS, nodrošinot atbilstību prasībām un novēršot sensitīvas informācijas iziešanu no tavas infrastruktūras.
Kāpēc izmantot BugSink pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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