Izvietot EspoCRM ar viena klikšķa instalāciju.
Bezmaksas, atvērtā koda CRM platforma interesentu, kontaktu, darījumu, kampaņu un atbalsta gadījumu vadībai tīrā, pielāgojamā saskarnē.
Izvēlies EspoCRM VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar EspoCRM
EspoCRM ir pilnībā atvērtā koda CRM platforma, kas izveidota visu izmēru organizācijām, kurām nepieciešama elastīga, pielāgojama sistēma klientu attiecību pārvaldībai. Tā aptver pilnu pārdošanas ciklu — potenciālos klientus, kontus, kontaktpersonas, iespējas un aktivitātes — līdztekus mārketinga kampaņām, e-pasta integrācijai un iebūvētam palīdzības dienestam atbalsta gadījumiem.
EspoCRM pašmitināšana uz tava VPS nodrošina, ka visi tavi klientu dati ir tiešā tavā kontrolē, bez lietotāja licences maksām, bez piegādātāja piesaistes un ar brīvību paplašināt platformu ar pielāgotām entītijām, laukiem un darbplūsmām, lai atbilstu taviem precīzajiem biznesa procesiem.
EspoCRM galvenās iespējas
Pilns pārdošanas cauruļvads
Sekojiet līdzi potenciālajiem klientiem no pirmā kontakta līdz darījuma noslēgšanai, izmantojot pielāgojamus iespēju posmus, aktivitāšu žurnālus un prognozēšanu, kas iebūvēta katrā konta ierakstā.
Mārketinga kampaņas
Izveido un sūti e-pasta kampaņas mērķētiem kontaktpersonu sarakstiem ar atvēršanas un klikšķu izsekošanu, neprasot trešās puses mārketinga platformu.
Pielāgotas entītijas & lauki
Izveido pielāgotus datu modeļus ar jauniem entītiju tipiem, laukiem, attiecībām un skatiem caur administratora paneli — lielākajai daļai pielāgojumu nav nepieciešama kodēšana.
Iebūvēts palīdzības dienests
Apstrādā klientu atbalsta gadījumus, izmantojot biļešu sistēmu, kas ir tieši saistīta ar kontaktiem, kontiem un pārdošanas ierakstiem, lai nodrošinātu pilnīgu kontekstu.
REST API & Integrācijas
Savieno EspoCRM ar ārējām sistēmām, izmantojot tīru REST API, ar iebūvētām integrācijām e-pasta serveriem, VoIP un populāriem biznesa rīkiem.
Kāpēc izmantot EspoCRM pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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