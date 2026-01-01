Izvietot Grafana ar viena klikšķa instalāciju.
Vadošā atvērtā koda novērojamības platforma metrikas, žurnālfailu un izsekošanas datu vizualizēšanai no jebkura datu avota.
Izvēlies Grafana VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Grafana
Grafana ir pasaulē populārākā atvērtā pirmkoda novērojamības platforma, kurai uzticas vairāk nekā 20 miljoni lietotāju, lai laika rindu datus pārvērstu par rīcībspējīgiem informācijas paneļiem. Tā savienojas ar vairāk nekā 100 datu avotiem — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, mākoņpakalpojumu sniedzējiem un citiem — ļaujot komandām vizualizēt datus un saņemt brīdinājumus par tiem no katra savas infrastruktūras stūra vienā vienotā saskarnē.
Grafana pašmitināšana uz tava VPS novērš mākoņa izejošās datu plūsmas maksas un maksu par katru lietotāju, vienlaikus saglabājot informācijas paneļu konfigurācijas, vaicājumu vēsturi un metrikas datus pilnībā tavā infrastruktūrā — kas ir būtiski atbilstības jutīgām vidēm un komandām, kas uzrauga iekšējās sistēmas, kuras nav sasniedzamas no publiskā interneta.
Grafana galvenās iespējas
100+ Datu avoti
Savieno Grafana ar Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, mākoņpakalpojumu sniedzējiem un desmitiem citu, nerakstot pielāgotus adapterus.
Bagātīga vizualizācijas bibliotēka
Izvēlies no grafikiem, karšu attēliem, histogrammām, ģeokartēm, statistikas paneļiem un simtiem kopienas spraudņu, lai attēlotu katru metriku visintuitīvākajā formātā.
Spēcīga brīdināšana
Definē uz sliekšņiem balstītus vai anomāliju noteikšanas brīdinājumus un novirzi paziņojumus uz Slack, PagerDuty, e-pastu, webhooks un citiem no viena brīdinājumu dzinēja.
Informācijas paneļa veidņu izveide
Izmanto mainīgos un veidņu vaicājumus, lai izveidotu vienu atkārtoti lietojamu informācijas paneli, kas dinamiski filtrē pēc resursdatora, pakalpojuma, reģiona vai jebkuras citas dimensijas.
Vienota novērojamība
Apvienojiet metrikas, žurnālfailus un izkliedētās pēdas blakus vienā platformā, samazinot vidējo laiku incidentu diagnostikai un risināšanai.
Kāpēc izmantot Grafana pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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