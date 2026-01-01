Izvietot JupyterLab ar viena klikšķa instalāciju.
Nākamās paaudzes tīmekļa IDE interaktīvām piezīmjdatoriem, termināļiem un koda redaktoriem vienotā datu zinātnes vidē.
Izvēlies JupyterLab VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar JupyterLab
JupyterLab ir modernais pēctecis Jupyter Notebook, piedāvājot elastīgu, daudzpaneļu saskarni, kas apvieno interaktīvās piezīmjdatorus, termināli, koda redaktoru, failu pārlūku un izvades skatītājus vienā pārlūkprogrammas darba vidē. Tas atbalsta vairāk nekā 40 valodu kodolus un integrējas ar Git, datubāzēm un mākoņkrātuvi, izmantojot bagātīgu paplašinājumu ekosistēmu.
JupyterLab mitināšana uz VPS nodrošina datu zinātniekiem un pētniekiem īpašus skaitļošanas resursus bez izpildes laika ierobežojumiem, atmiņas ierobežojumiem un sesiju atiestatīšanas. Instalētās pakotnes, konfigurētās vides un kešatmiņā saglabātās datu kopas saglabājas starp sesijām, novēršot pastāvīgo atkārtotas instalēšanas ciklu, kas raksturīgs mākoņpakalpojumu piezīmjdatoriem.
JupyterLab galvenās iespējas
Vienota darba vide
Strādā ar piezīmju grāmatiņām, termināļiem, teksta redaktoriem un failu pārlūkiem vienlaicīgi sakārtojamā daudzpaneļu saskarnē — bez konteksta pārslēgšanās starp rīkiem.
Daudzvalodu kodoli
Palaid Python, R, Julia un vairāk nekā 40 citus valodu kodolus, pārslēdzoties starp tiem vienas sesijas ietvaros, lai izmantotu labāko rīku katram uzdevumam.
Iebūvēts terminālis
Instalē pakotnes ar pip vai conda, pārvaldi Git repozitorijus un izpildi sistēmas komandas tieši no pārlūkprogrammas bez atsevišķa SSH klienta.
Reāllaika sadarbība
Kopīgo piezīmjdatoru sesijas ar komandas biedriem vienlaicīgai rediģēšanai, nodrošinot tiešraides pāru analīzi un sadarbīgu modeļu izstrādi.
Paplašinājumu ekosistēma
Paplašini JupyterLab ar Git integrāciju, datubāzu savienotājiem, mainīgo inspektoriem un vizualizācijas rīkiem, izmantojot augošu kopienas paplašinājumu bibliotēku.
Kāpēc izmantot JupyterLab pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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