Izvietot Songloft ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts personīgais mūzikas serveris ar Subsonic-saderīgu API, JS spraudņu smilškasti un iebūvētu tīmekļa atskaņotāju.
Izvēlies Songloft VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Songloft
Songloft ir viegls personīgais mūzikas serveris, kas rakstīts Go valodā, kas skenē tavu lokālo bibliotēku, izvelk vāka attēlus un metadatus no MP3, FLAC, WAV, APE, OGG un M4A failiem, un straumē visu, izmantojot iebūvētu tīmekļa saskarni vai jebkuru ar Subsonic saderīgu klientu. QuickJS spraudņa smilškaste paplašina serveri ar pielāgotiem audio avotiem, metadatu nodrošinātājiem un ierīču vadību, nepārkompilējot bināro failu.
Pašmitināts Songloft saglabā tavu mūzikas kolekciju, klausīšanās vēsturi un ar JWT autentificētas sesijas pilnībā tavā VPS — bez telemetrijas, bez trešo pušu analīzes un bez mainīga komerciālā kataloga, kas izlemj, kas paliek pieejams. Binārais fails bez CGO ērti darbojas uz mazjaudas aparatūras, vienlaikus apstrādājot pārkodēšanu lidojumā un vairāku ierīču sesijas.
Songloft galvenās iespējas
Subsonic API atbalsts
Pievieno jebkuru ar Subsonic saderīgu mobilā vai datora klientu un straumē savu bibliotēku, neesot piesaistītam vienai oficiālajai lietotnei.
JS spraudņa smilškaste
QuickJS balstīti spraudņi ar atļauju modeli un ātru pārlādi ļauj tev pievienot pielāgotus audio avotus, metadatu nodrošinātājus un ierīču integrācijas.
Vietējās bibliotēkas skenēšana
Automātiska mapju skenēšana izvelk tagus un vāka attēlus no MP3, FLAC, WAV, APE, OGG un M4A failiem, lai tava bibliotēka paliktu aktuāla, pievienojot jaunas dziesmas.
Iebūvēts tīmekļa atskaņotājs
Pilnīga tīmekļa saskarne nāk ar pilnu attēlu, nodrošinot tev pārlūkprogrammas atskaņotāju, kas ir gatavs lietošanai uzreiz, bez atsevišķa klienta izvietošanas.
JWT autentifikācija
Divu žetonu JWT autentifikācija ar atsevišķiem piekļuves un atsvaidzināšanas žetoniem atbalsta vairāku ierīču sesijas un atsaukšanu katrai ierīcei.
REST API ar Swagger
Dokumentēts REST API ar iebūvētu Swagger UI atvieglo Songloft integrāciju ar pielāgotiem klientiem, automatizācijām un informācijas paneļiem.
Kāpēc izmantot Songloft pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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