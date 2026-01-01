Izvietot TubeArchivist ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts YouTube arhivētājs, kas lejupielādē, indeksē un straumē tavu video kolekciju no tava paša servera.
Izvēlies TubeArchivist VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar TubeArchivist
TubeArchivist ir pašmitināta YouTube arhivēšanas platforma, kas nodrošina tavu video kolekcijas kontroli. Tā abonē kanālus, automātiski lejupielādē video, izmantojot yt-dlp, un indeksē visu ar Elasticsearch, lai tu varētu meklēt pēc nosaukumiem, aprakstiem, subtitriem un komentāriem. Video tiek rādīti, izmantojot iebūvētu tīmekļa atskaņotāju ar skatīšanās vēsturi un progresa izsekošanu — pēc lejupielādes nav nepieciešams YouTube konts vai interneta savienojums.
Atšķirībā no vienreizējiem lejupielādes rīkiem, TubeArchivist nepārtraukti darbojas fonā. Tas saglabā metadatus, sīktēlus, subtitrus un komentārus blakus katram video failam un integrējas ar Jellyfin un Plex multivides serveru lietotājiem, kuri vēlas savu arhīvu kopā ar citu saturu.
TubeArchivist galvenās iespējas
Kanālu abonementi
Abonē YouTube kanālus un automātiski lejupielādē jaunus augšupielādētos failus pēc grafika, uzturot savu arhīvu atjauninātu bez manuālas iejaukšanās.
Pilna teksta meklēšana
Elasticsearch indeksē video nosaukumus, aprakstus, subtitrus un komentārus, lai tu varētu uzreiz atrast jebkuru video visā savā bibliotēkā pēc atslēgvārda.
SponsorBlock integrācija
Automātiski izlaiž sponsorētos segmentus, ievadus, beigas un lieko saturu atskaņošanas laikā, izmantojot kopienas veidotus SponsorBlock datus.
Jellyfin un Plex eksports
Pavadošie spraudņi Jellyfin un Plex ļauj tev pārlūkot tavu TubeArchivist bibliotēku tieši tavā esošajā multivides serverī.
Subtitru arhivēšana
Lejupielādē un indeksē subtitrus katram arhivētajam video, nodrošinot atslēgvārdu meklēšanu runātajā saturā visā tavā kolekcijā.
Komentāru arhivēšana
Pēc izvēles arhivē pilnu komentāru pavedienu katram videoklipam kopā ar multivides failu, saglabājot kopienas kontekstu, ko YouTube var noņemt.
Kāpēc izmantot TubeArchivist pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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