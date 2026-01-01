Inkscape instalēšana ar vienu klikšķi.
Bezmaksas un atvērtā koda vektorgrafikas redaktors, kas pieejams no jebkuras pārlūkprogrammas, izmantojot mākoņdatošanas darbvirsmas vidi.
Izvēlies Inkscape VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Inkscape
Inkscape ir vadošais atvērtā koda vektorgrafikas redaktors logotipu, ikonu, ilustrāciju un tehnisko diagrammu izveidei SVG formātā. Šī veidne palaiž pilnu Inkscape darbvirsmas lietojumprogrammu, izmantojot KasmVNC, padarot to pieejamu no jebkuras modernas pārlūkprogrammas, neko neinstalējot lokāli.
Inkscape mitināšana VPS nodrošina tev pastāvīgu dizaina darba vietu, kas seko tev līdzi visās ierīcēs. Tavi pielāgotie paplašinājumi, paletes, veidnes un projektu faili vienmēr ir pieejami, un vide ir aizsargāta ar HTTPS un paroles autentifikāciju — nav nepieciešams VPN vai darbvirsmas sinhronizācija.
Inkscape galvenās iespējas
Pārlūkprogrammā pieejams dators
Pilna Inkscape lietotne darbojas tavā pārlūkprogrammā, izmantojot KasmVNC, nodrošinot tev piekļuvi tavai dizaina darba videi no jebkuras ierīces.
SVG-Dabiskā rediģēšana
Inkscape darbojas tieši ar SVG ģeometriju, tāpēc mākslas darbi pielāgojas jebkurai izšķirtspējai bez kvalitātes zudumiem — ideāli piemērots tīmeklim un drukāšanai.
Padziļināta mezglu rediģēšana
Precīzi Bezjē līknes un mezglu manipulācijas rīki dod tev pilnīgu kontroli pār kontūrām detalizētām ilustrācijām un ikonu darbam.
Paplašinājumi un skriptēšana
Simtiem iebūvētu un kopienas paplašinājumu nodrošina automatizāciju, pielāgotus efektus un darbplūsmas integrācijas tieši Inkscape iekšienē.
Pastāvīga darbvieta
Projekta faili, fonti, paletes un iestatījumi saglabājas starp sesijām nosauktā Docker sējumā, pārdzīvojot konteineru restartēšanu un atjauninājumus.
Kāpēc izmantot Inkscape pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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