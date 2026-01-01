Instalēt Razzia ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta reāllaika viktorīnas platforma vairāku spēlētāju viktorīnas pasākumu rīkošanai no tava paša VPS.
Izvēlies Razzia VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Razzia
Razzia ir atvērtā koda, pašu mitināta reāllaika viktorīnas platforma, kas paredzēta tiešraides pasākumiem, komandas sanāksmēm un nodarbībām klasē. Vadītājs izveido spēles istabu, izmantojot ar paroli aizsargātu pārvaldnieka paneli, dalās ar istabas kodu ar dalībniekiem un kontrolē viktorīnas tempu — viss darbojas jebkurā modernā pārlūkprogrammā, un dalībniekiem nav jālejupielādē lietotne.
Pašmitinot Razzia savā VPS, tava viktorīnas saturs un dalībnieku dati paliek privāti, bez maksas par spēli vai atkarības no trešās puses pakalpojuma. Vieglā viena konteinera izvietošana padara to praktisku gan ad hoc pasākumiem, gan regulārām, atkārtotām komandas aktivitātēm.
Razzia galvenās iespējas
Reāllaika daudzspēlētāju
Tiešraides spēle, ko nodrošina WebSocket, piegādā jautājumus un rezultātus visiem dalībniekiem vienlaicīgi bez manāmas aizkaves, pat dažādos tīklos.
Lietotne nav nepieciešama
Dalībnieki pievienojas uzreiz, izmantojot jebkuru modernu pārlūkprogrammu un telpas kodu — bez konta, bez instalācijas un bez reģistrācijas sarežģījumiem pirms viktorīnas sākuma.
Vadītāja informācijas panelis
Ar paroli aizsargātā /manager saskarne dod vadītājam pilnīgu kontroli pār spēles gaitu — sākt, virzīt uz priekšu un beigt raundus savā tempā.
Pielāgotas viktorīnas saturs
Definē testus kā JSON failus, kas glabājas tavā serverī, dodot tev pilnīgu kontroli pār jautājumiem, atbildēm un punktu skaitīšanu, bez atkarības no viena piegādātāja.
Vienlaicīgās istabas
Palaid vairākas neatkarīgas spēļu istabas no vienas instances, lai viena izvietošana varētu apkalpot vairākas komandas vai sesijas vienlaicīgi.
Kāpēc izmantot Razzia pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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