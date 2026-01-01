Izvietot NZBHydra2 ar viena klikšķa instalāciju.
Usenet meta-meklētājprogramma, kas apkopo desmitiem indeksētāju aiz viena vienota Newznab API galapunkta.
Izvēlies NZBHydra2 VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar NZBHydra2
NZBHydra2 ir Usenet meta-meklētājprogramma, kas ļauj tev vaicāt desmitiem indeksētāju — gan Usenet-specifiskus Newznab pakalpojumu sniedzējus, gan Torznab torrentu indeksētājus — no vienas vienotas tīmekļa saskarnes un caur vienu Newznab-saderīgu API. Tā deduplicē rezultātus starp pakalpojumu sniedzējiem, piemēro tavas kvalitātes un kategoriju preferences, kešatmiņā saglabā meklējumus un visu atklāj caur galapunktu, ko Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr un citi automatizācijas rīki var tieši izmantot.
Pašmitināšana NZBHydra2 uz VPS dod tavam Arr stack vienu, ātru, īpašnieka kontrolētu apkopotāju, tā vietā, lai katru lejupielādētāju individuāli vērstu uz katru indeksētāju — vienkāršāka konfigurācija, mazāk API izsaukumu katram pakalpojumu sniedzējam un centralizēta statistika par to, kuri indeksētāji patiešām nodrošina rezultātus.
NZBHydra2 galvenās iespējas
Vienots Newznab galapunkts
Apvieno desmitiem indeksētāju aiz viena Newznab un Torznab API, lai Sonarr, Radarr un Lidarr vajadzētu tikai vienu ierakstu daudzu vietā.
Starppakalpojumu sniedzēju dublikātu novēršana
Atpazīst dublētus izdevumus visos indeksētājos, sarindo tos pēc taviem prioritātes noteikumiem un parāda tikai labāko rezultātu katrai izdevumu grupai.
Meklēšanas kešatmiņa un statistika
Kešo pēdējos meklējumus un seko līdzi trāpījumu biežumam katram indeksētājam, atbildes laikam un iegūto datu skaitam, lai tu varētu redzēt, kuri pakalpojumu sniedzēji dod ieguldījumu.
Elastīga rezultātu filtrēšana
Kategoriju kvalitātes, valodas, vecuma un izmēra filtri neļauj zemas kvalitātes izlaidumiem nonākt tavā Arr automatizācijas plūsmā.
Vairāku lietotāju konti
Izvēles lietotāju konti ar lomām balstītām atļaujām ļauj vairākiem mājsaimniecības locekļiem koplietot to pašu apkopotāju, nepārkāpjot redzamības robežas.
Kāpēc izmantot NZBHydra2 pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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