Izvieto NetBird klientu vienā klikšķī.
Uz WireGuard balstīts tīklveida VPN klients, kas savieno tavu VPS ar drošu privāto tīklu ar nulles uzticības piekļuves kontroli.
Izvēlies NetBird Client VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar NetBird Client
NetBird klients ir mūsdienīgs VPN risinājums, kas izveido uz WireGuard balstītus pārklājuma tīklus starp ierīcēm bez sarežģītas servera konfigurācijas. Tas automātiski izveido vienādranga savienojumus ar uzņēmuma līmeņa funkcijām, tostarp SSO integrāciju, daudzfaktoru autentifikāciju un detalizētām piekļuves politikām — viss tiek pārvaldīts, izmantojot centrālo vadības paneli, bez tradicionālā VPN centra.
NetBird klienta palaišana uz tava VPS savieno tavu mākoņinfrastruktūru ar tavu privāto NetBird tīklu, nodrošinot drošu, šifrētu piekļuvi pakalpojumiem un resursiem visā tavā vidē, vienlaikus saglabājot sensitīvas darba slodzes pilnībā ārpus publiskā interneta un tavā pilnīgā kontrolē.
NetBird Client galvenās iespējas
WireGuard tīklveida tīklošana
Automātiski izveido tiešus WireGuard tuneļus starp ierīcēm, nodrošinot augstas veiktspējas šifrētu savienojamību bez centrālā VPN servera vājās vietas.
Nulles uzticības piekļuves kontrole
Granulētas tīkla politikas precīzi nosaka, kuras ierīces un lietotāji var piekļūt kuriem resursiem, nodrošinot piekļuvi ar minimālām privilēģijām visā tavā infrastruktūrā.
SSO un MFA integrācija
Integrējas ar populāriem identitātes nodrošinātājiem vienotajai pierakstīšanās sistēmai un daudzfaktoru autentifikācijai, nodrošinot uzņēmuma līmeņa drošību tavam privātajam tīklam bez papildu rīkiem.
Automātiskā NAT caurlaide
Iebūvētā caurumošana un releja rezerves risinājums nodrošina uzticamu savienojamību pat tad, ja ierīces atrodas aiz ugunsmūriem vai ierobežojoša NAT, neprasot manuālu portu pāradresāciju.
Kvantu izturīga šifrēšana
Izvēles Rosenpass integrācija pievieno pēckvantu atslēgu apmaiņu papildus WireGuard, nodrošinot tavus šifrētos tuneļus pret jaunajiem draudiem nākotnē.
Kāpēc izmantot NetBird Client pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.