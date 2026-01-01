Izvietot PhotoPrism ar viena klikšķa instalāciju.
Ar AI darbināta fotoattēlu pārvaldības lietojumprogramma, kas automātiski organizē, atzīmē un meklē tavu fotoattēlu bibliotēku, neaugšupielādējot to trešo pušu mākoņos.
Izvēlies PhotoPrism VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar PhotoPrism
PhotoPrism ir privātumu prioritizējoša fotoattēlu pārvaldības platforma, kas izmanto MI, lai automātiski klasificētu, atzīmētu un meklētu visu tavu fotoattēlu kolekciju. Sejas atpazīšana, objektu noteikšana un uz atrašanās vietu balstīta organizēšana darbojas lokāli tavā serverī — tavi fotoattēli nekad nepamet tavu aparatūru.
PhotoPrism pašmitināšana tavā VPS sniedz tev jaudīgu alternatīvu Google Photos un iCloud, kas spēj apstrādāt miljoniem attēlu, atbalsta RAW failus un 4K video, un saglabā katru atmiņu tavā pilnīgā kontrolē bez trešās puses abonēšanas plāna noteiktiem glabāšanas ierobežojumiem.
PhotoPrism galvenās iespējas
AI marķēšana
Automātiski klasificē fotoattēlus pēc tēmas, ainas un objektiem, izmantojot ierīcē esošo mašīnmācīšanos — nav nepieciešama apstrāde mākonī.
Sejas atpazīšana
Grupē fotoattēlus pēc tajos redzamajiem cilvēkiem, lai tu varētu uzreiz atrast katru ģimenes locekļa vai drauga attēlu visā savā bibliotēkā.
Jaudīga meklēšana
Atrodi fotogrāfijas, izmantojot dabiskās valodas vaicājumus, piemēram, "pludmales saulriets", vai filtrē pēc datuma, kameras, atrašanās vietas un automātiski noteiktām iezīmēm vienlaicīgi.
RAW un video atbalsts
Apstrādā RAW failus no profesionālajām kamerām, HEIF no iPhone tālruņiem un 4K video ar automātisku pārkodēšanu pārlūkprogrammas atskaņošanai.
Atrašanās vieta un kartes skats
Attēlo ģeomarķētas fotogrāfijas interaktīvā kartē un automātiski grupē tās pēc atrašanās vietas ģeogrāfiskai pārlūkošanai.
Kāpēc izmantot PhotoPrism pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.