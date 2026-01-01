Scada-LTS ar atlaidi līdz 69%

Izvietot Scada-LTS ar viena klikšķa instalāciju.

Atvērtā koda tīmekļa SCADA sistēma rūpnieciskai uzraudzībai, vadības paneļiem, trauksmes signāliem un protokolu vadītai ierīču kontrolei.

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MI pārvaldīts VPS
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot Scada-LTS ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies Scada-LTS VPS plānu

69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 1
17,99
5,49/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 11,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
1 vCPU kodols
4 GB RAM
50 GB NVMe diska vieta
4 TB joslas platums
Vispopulārākais
65% atlaide
KVM 2
21,99
7,79/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 14,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
2 vCPU kodoli
8 GB RAM
100 GB NVMe diska vieta
8 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar Scada-LTS

Scada-LTS ir uz Java balstīta, tīmekļa vietnē balstīta SCADA (uzraudzības kontroles un datu iegūšanas) sistēma, kas paredzēta inženieriem, kuriem nepieciešams uzraudzīt un kontrolēt rūpnieciskās iekārtas no pārlūkprogrammas. Izveidota no pārbaudītā Mango Automation koda bāzes, tā ietver grafisko skatu redaktoru, vēsturisko datu reģistrēšanu, trauksmes pārvaldību, skriptēšanu un iebūvētus draiverus Modbus, SNMP, OPC un citiem rūpnieciskajiem protokoliem — bez patentētām licencēm vai maksām par tagu.

Pašmitināšana Scada-LTS uz tava paša VPS saglabā procesa datus, ierīču akreditācijas datus un operatora darbību pilnībā tavā infrastruktūrā, vienlaikus padarot informācijas paneļus pieejamus lauka komandām, izmantojot standarta HTTPS, neatklājot PLC publiskajam internetam.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

Scada-LTS galvenās iespējas

Daudzprotokolu draiveri

Iebūvētie Modbus, SNMP, OPC, HTTP un SQL datu avoti savienojas ar PLC, sensoriem un esošajām sistēmām bez trešo pušu vārtejām.

Grafiskais skatu redaktors

Velc un nomet skatu konstruktors ļauj inženieriem sastādīt reāllaika imitācijas diagrammas, mērierīces un tendenču diagrammas tieši pārlūkprogrammā.

Trauksmes un notikumu apstrādātāji

Konfigurējami trauksmes līmeņi ar e-pasta, skriptēšanas un iestatījumu punktu darbībām pārvērš anomālijas automatizētās atbildēs visā rūpnīcā.

Vēsturisko datu reģistrēšana

Katrs datu punkts tiek atzīmēts ar laika zīmogu un saglabāts MySQL, kas nodrošina ilgtermiņa tendenču analīzi, atskaites un normatīvo aktu audita pēdas.

Skriptēšana un meta punkti

Uz JavaScript balstīti meta punkti un notikumu apstrādātāji aprēķina atvasinātās vērtības, KPI un pielāgotu loģiku bez ārējiem pakalpojumiem.

Tīmeklim raksturīga arhitektūra

Darbojas Apache Tomcat ar pilnībā pārlūkprogrammas UI, tādējādi operatori piekļūst vadības paneļiem no jebkuras ierīces tīklā.

Kāpēc izmantot Scada-LTS pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

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