Izvietot Scada-LTS ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda tīmekļa SCADA sistēma rūpnieciskai uzraudzībai, vadības paneļiem, trauksmes signāliem un protokolu vadītai ierīču kontrolei.
Izvēlies Scada-LTS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Scada-LTS
Scada-LTS ir uz Java balstīta, tīmekļa vietnē balstīta SCADA (uzraudzības kontroles un datu iegūšanas) sistēma, kas paredzēta inženieriem, kuriem nepieciešams uzraudzīt un kontrolēt rūpnieciskās iekārtas no pārlūkprogrammas. Izveidota no pārbaudītā Mango Automation koda bāzes, tā ietver grafisko skatu redaktoru, vēsturisko datu reģistrēšanu, trauksmes pārvaldību, skriptēšanu un iebūvētus draiverus Modbus, SNMP, OPC un citiem rūpnieciskajiem protokoliem — bez patentētām licencēm vai maksām par tagu.
Pašmitināšana Scada-LTS uz tava paša VPS saglabā procesa datus, ierīču akreditācijas datus un operatora darbību pilnībā tavā infrastruktūrā, vienlaikus padarot informācijas paneļus pieejamus lauka komandām, izmantojot standarta HTTPS, neatklājot PLC publiskajam internetam.
Scada-LTS galvenās iespējas
Daudzprotokolu draiveri
Iebūvētie Modbus, SNMP, OPC, HTTP un SQL datu avoti savienojas ar PLC, sensoriem un esošajām sistēmām bez trešo pušu vārtejām.
Grafiskais skatu redaktors
Velc un nomet skatu konstruktors ļauj inženieriem sastādīt reāllaika imitācijas diagrammas, mērierīces un tendenču diagrammas tieši pārlūkprogrammā.
Trauksmes un notikumu apstrādātāji
Konfigurējami trauksmes līmeņi ar e-pasta, skriptēšanas un iestatījumu punktu darbībām pārvērš anomālijas automatizētās atbildēs visā rūpnīcā.
Vēsturisko datu reģistrēšana
Katrs datu punkts tiek atzīmēts ar laika zīmogu un saglabāts MySQL, kas nodrošina ilgtermiņa tendenču analīzi, atskaites un normatīvo aktu audita pēdas.
Skriptēšana un meta punkti
Uz JavaScript balstīti meta punkti un notikumu apstrādātāji aprēķina atvasinātās vērtības, KPI un pielāgotu loģiku bez ārējiem pakalpojumiem.
Tīmeklim raksturīga arhitektūra
Darbojas Apache Tomcat ar pilnībā pārlūkprogrammas UI, tādējādi operatori piekļūst vadības paneļiem no jebkuras ierīces tīklā.
Kāpēc izmantot Scada-LTS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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