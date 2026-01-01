Izvietot TensorZero ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda LLMOps vārteja, kas apvieno inferenci, novērojamību, novērtējumus un optimizāciju vienā ar Rust darbinātā platformā.
Izvēlies TensorZero VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar TensorZero
TensorZero ir atvērtā koda LLMOps platforma, kas apvieno augstas veiktspējas Rust vārteju ar iebūvētu novērojamību, novērtējumiem un optimizācijas darbplūsmām. Atšķirībā no daudzrīku sistēmām, kas apvieno starpniekserveri, izsekotāju un precīzās pielāgošanas konveijeru, TensorZero katru secinājumu, atgriezeniskās saites signālu un optimizācijas palaišanu uzskata par daļu no vienas atgriezeniskās saites cilpas — pārvēršot ražošanas datplūsmu datu kopā, kas uzlabo tavus uzvednes, modeļus un maršrutēšanas lēmumus.
Pašmitināšana TensorZero uz tava paša VPS saglabā uzvednes, izsekošanas datus un atgriezeniskās saites datus infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez papildu maksas par katru izsaukumu vai marķieru kvotām novērojamībai. Iekļautā ClickHouse krātuve mērogojas līdz miljoniem secinājumu, kamēr vārteja starpnieko OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock un desmitiem citu pakalpojumu sniedzēju aiz vienas ar OpenAI saderīgas API.
TensorZero galvenās iespējas
Vienota LLM vārteja
Starpniekserveris OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM un desmitiem citu pakalpojumu sniedzēju, izmantojot vienu OpenAI saderīgu API, kas rakstīts augstas veiktspējas Rust valodā.
Iebūvēta novērojamība
Katrs secinājums tiek automātiski fiksēts pakalpojumā ClickHouse ar pilnām ievaddatiem, izvaddatiem, latentumu un izmaksām — nav nepieciešams atsevišķs izsekošanas pakalpojums.
Ražošanas atgriezeniskās saites cilpa
Pievieno lietotāju atsauksmes, novērtējumus un metrikas jebkurai secinājumu iegūšanai, lai izveidotu marķētu datu kopu, kas virza uzvedņu un modeļu optimizāciju.
Automatizēta optimizācija
Palaid iebūvētās darbplūsmas, lai precizētu modeļus, destilētu no lielākiem un salīdzinātu uzvedņu variantus tieši no tavas ražošanas datplūsmas.
Strukturēta secināšana
Definē shēmas, veidnes un variantus kodā, lai uzvedņu izmaiņas būtu versijotas, tipdrošas un maršrutējamas, neatkārtoti izvietojot tavu lietojumprogrammu.
Atvērtā pirmkoda pašmitināts
Licencēts ar Apache 2.0 un darbojas pilnībā tavā infrastruktūrā — tavi uzvednes, izsekošanas un atgriezeniskās saites dati nekad neatstāj tavu VPS.
Kāpēc izmantot TensorZero pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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