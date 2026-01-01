Izvietot pygeoapi ar viena klikšķa instalāciju.
Python serveris, kas īsteno OGC API standartu kopumu ģeotelpiskās datu publicēšanai, izmantojot HTTP.
Izvēlies pygeoapi VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar pygeoapi
pygeoapi ir atvērtā koda Python implementācija OGC API standartiem (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR), kas ģeotelpiskos datu kopas pārvērš atklājamā, pārlūkojamā RESTful API. Tas ietver iebūvētu HTML pārlūkprogrammu, lai neizstrādātāji varētu pārlūkot kolekcijas, pārbaudīt vienumus kartē un lejupielādēt GeoJSON, nerakstot nevienu pieprasījumu.
Pašmitināšana pygeoapi uz tava paša VPS dod tev pilnīgu kontroli pār to, kuras datu kopas tiek atklātas, kur tās atrodas un kas tās var vaicāt. Pievieno PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB vai attālos WFS/WMS avotus un publicē tos zem sava domēna ar HTTPS, ko apstrādā komplektā iekļautais Traefik starpniekserveris.
pygeoapi galvenās iespējas
OGC API standarti
Ievieš OGC API Funkcijas, Pārklājumus, Flīzes, Ierakstus, Procesus un Vides datu ieguvi, izmantojot vienu konfigurācijas failu.
Iebūvēta HTML pārlūkprogramma
Katra kolekcija, vienums un process ir pārlūkojams no tīmekļa UI ar interaktīvu Leaflet karti un glīti formatētu JSON.
Daudzas datu aizmugursistēmas
Nodrošināt PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON un attālos WFS avotus, izmantojot vienotus pakalpojumu sniedzējus.
OpenAPI dokumentācija
OpenAPI 3.0 apraksts un Swagger/Redoc lietotāja saskarne tiek automātiski ģenerēti no konfigurācijas, lai klienti varētu ātri integrēties.
Ģeotelpiskā apstrāde
Atklāj Python funkcijas kā OGC API procesus, lai palaistu pēc pieprasījuma transformācijas, analītiku un ETL darbus ar taviem publicētajiem datiem.
STAC un metadatu katalogi
Publicē STAC-saderīgus attēlu un ierakstu katalogus, lai partneri varētu programmatiski meklēt un indeksēt tavus ģeotelpiskos resursus.
Kāpēc izmantot pygeoapi pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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