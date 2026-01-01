Izvietot OpenHands ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda autonoms AI programmatūras inženieris, kas lasa, raksta un palaiž kodu, lai pilnībā pabeigtu izstrādes uzdevumus.
Izvēlies OpenHands VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OpenHands
OpenHands ir atvērtā koda platforma AI aģentu palaišanai, kas autonomi veic programmatūras inženierijas uzdevumus. To nodrošina izolēta izpildes vide, tā lasa un raksta failus, izpilda termināļa komandas, izpilda testu komplektus, instalē pakotnes un pārlūko tīmekli — tas viss bez cilvēka iejaukšanās starp soļiem. Katra sesija darbojas izolētā konteinerī, lai aģents varētu droši veikt patvaļīgas darbības, neietekmējot tavu VPS resursdatoru.
Platforma atbalsta katru lielo lielo valodu modeļu (LLM) nodrošinātāju caur LiteLLM, ļaujot tev konfigurēt OpenAI, Anthropic, Google, Ollama vai jebkuru ar OpenAI saderīgu galapunktu kā pamatojuma aizmugursistēmu. Pašmitināšana saglabā tavu koda bāzi un uzdevumu vēsturi infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez maksas par katru uzdevumu papildus tam, ko iekasē tavs LLM nodrošinātājs.
OpenHands galvenās iespējas
Autonoma koda izpilde
Lasa failus, raksta kodu, izpilda komandas un iteratīvi testē izvadi — viss izolētā konteinera smilškastē katrā sesijā.
Vairāku nodrošinātāju LLM atbalsts
Izmanto savu API atslēgu priekš OpenAI, Anthropic, Google vai jebkura ar OpenAI saderīga galapunkta, izmantojot iebūvēto LiteLLM integrāciju.
Tīmekļa pārlūkošana un meklēšana
Pārlūkot dokumentāciju, meklēt tīmeklī un iegūt reāllaika datus daudzpakāpju pētniecības un ieviešanas uzdevumu ietvaros.
GitHub integrācija
Autentificējies ar GitHub, lai aģents varētu autonomi lasīt repozitorijus, veidot zarus, apstiprināt izmaiņas un atvērt vilkšanas pieprasījumus.
Darbvietas faila piekļuve
Pievieno savu projekta direktoriju, lai aģents lasītu un modificētu tavus faktiskos avota failus katras kodēšanas sesijas laikā.
Sesijas noturība
Sarunu vēsture un aģenta atmiņa saglabājas starp sesijām, tāpēc ilgstošs darbs var atsākties tieši tur, kur tas tika pārtraukts.
Kāpēc izmantot OpenHands pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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