OpenHands ar atlaidi līdz 69%

Izvietot OpenHands ar viena klikšķa instalāciju.

Atvērtā koda autonoms AI programmatūras inženieris, kas lasa, raksta un palaiž kodu, lai pilnībā pabeigtu izstrādes uzdevumus.

Palaid savu lietotni nekavējoties
Bezmaksas automātiskās iknedēļas dublējumkopijas
MI pārvaldīts VPS
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
30 dienu atmaksas garantija
Izvietot OpenHands ar viena klikšķa instalāciju.

Izvēlies OpenHands VPS plānu

69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums
69% atlaide
KVM 4
35,99
10,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 27,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
4 vCPU kodoli
16 GB RAM
200 GB NVMe diska vieta
16 TB joslas platums
66% atlaide
KVM 8
64,99
21,99/mēn.
Izvēlēties plānu
Tiks atjaunots par 49,99 €/mēn. uz 2 gadiem. Atcel jebkurā laikā.
8 vCPU kodoli
32 GB RAM
400 GB NVMe diska vieta
32 TB joslas platums

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu
Docker pārvaldnieks
Ātra piekļuve konteineru ierakstiem
Atjauninājumi ar vienu klikšķi
AMD EPYC procesori
NVMe SSD krātuve
1 Gb/s tīkla ātrums
Publiskā API
Datu centri visā pasaulē
Bezmaksas domēns uz 1 gadu

Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.

Ko tu vari izveidot ar OpenHands

OpenHands ir atvērtā koda platforma AI aģentu palaišanai, kas autonomi veic programmatūras inženierijas uzdevumus. To nodrošina izolēta izpildes vide, tā lasa un raksta failus, izpilda termināļa komandas, izpilda testu komplektus, instalē pakotnes un pārlūko tīmekli — tas viss bez cilvēka iejaukšanās starp soļiem. Katra sesija darbojas izolētā konteinerī, lai aģents varētu droši veikt patvaļīgas darbības, neietekmējot tavu VPS resursdatoru.

Platforma atbalsta katru lielo lielo valodu modeļu (LLM) nodrošinātāju caur LiteLLM, ļaujot tev konfigurēt OpenAI, Anthropic, Google, Ollama vai jebkuru ar OpenAI saderīgu galapunktu kā pamatojuma aizmugursistēmu. Pašmitināšana saglabā tavu koda bāzi un uzdevumu vēsturi infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez maksas par katru uzdevumu papildus tam, ko iekasē tavs LLM nodrošinātājs.

Sākt
Ko tu vari izveidot ar {name}

OpenHands galvenās iespējas

Autonoma koda izpilde

Lasa failus, raksta kodu, izpilda komandas un iteratīvi testē izvadi — viss izolētā konteinera smilškastē katrā sesijā.

Vairāku nodrošinātāju LLM atbalsts

Izmanto savu API atslēgu priekš OpenAI, Anthropic, Google vai jebkura ar OpenAI saderīga galapunkta, izmantojot iebūvēto LiteLLM integrāciju.

Tīmekļa pārlūkošana un meklēšana

Pārlūkot dokumentāciju, meklēt tīmeklī un iegūt reāllaika datus daudzpakāpju pētniecības un ieviešanas uzdevumu ietvaros.

GitHub integrācija

Autentificējies ar GitHub, lai aģents varētu autonomi lasīt repozitorijus, veidot zarus, apstiprināt izmaiņas un atvērt vilkšanas pieprasījumus.

Darbvietas faila piekļuve

Pievieno savu projekta direktoriju, lai aģents lasītu un modificētu tavus faktiskos avota failus katras kodēšanas sesijas laikā.

Sesijas noturība

Sarunu vēsture un aģenta atmiņa saglabājas starp sesijām, tāpēc ilgstošs darbs var atsākties tieši tur, kur tas tika pārtraukts.

Kāpēc izmantot OpenHands pie Hostinger

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Publicē ar vienu klikšķi

Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.

Publicē ar vienu klikšķi

Drošība, uz kuru vari paļauties

Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.

Drošība, uz kuru vari paļauties

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.

Iebūvēts Docker pārvaldnieks

Ieteicamā servera atrašanās vieta:

Pārbauda...

Sāc lokāli, audz globāli

Izvēlies savai auditorijai vistuvāk esošo serveri, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.
Sākt
Sāc lokāli, audz globāli

Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀

Noel
Noel

Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.

Omkar
Omkar

Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.

Sylvain
Sylvain

Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.

Martin K
Martin K

Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.

30 dienu naudas atmaksas garantija

Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.

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