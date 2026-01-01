Izvietot openrouteservice ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts maršrutēšanas dzinējs, kas veidots uz OpenStreetMap datiem, ar virzieniem, izohronām un matricas API automašīnām, velosipēdiem un gājējiem.
Izvēlies openrouteservice VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar openrouteservice
openrouteservice ir atvērtā koda maršrutēšanas dzinējs, ko izstrādājis HeiGIT, kas OpenStreetMap datus pārvērš par ražošanai gataviem virzieniem, laika-attāluma matricām un izohronu sasniedzamības poligoniem. Atšķirībā no komerciālajām kartēšanas API, tas izstrādātājiem nodrošina bezmaksas, pilnīgi caurspīdīgu maršrutēšanas aizmugursistēmu ar profiliem, kas pielāgoti automašīnām, smagajiem kravas transportlīdzekļiem, velosipēdiem, gājējiem un ratiņkrēsliem.
Pašmitināšana openrouteservice savā VPS novērš maksu par pieprasījumu, ātruma ierobežojumus un trešo pušu datu koplietošanu. Tu kontrolē, kuri reģioni un profili tiek ielādēti, tu saglabā klientu koordinātes privātas, un tu vari paplašināt dzinēju ar pielāgotiem OSM izvilkumiem, ierobežojumiem un augstuma datiem, kas pielāgoti tavai lietojumprogrammai.
openrouteservice galvenās iespējas
Norādījumu API
Aprēķina maršrutus no punkta uz punktu un daudzpunktu maršrutus ar detalizētām norādēm, ģeometriju un augstuma datiem dažādiem transporta profiliem.
Izohronas sasniedzamība
Ģenerēt uz laiku balstītus vai uz attālumu balstītus poligonus, precīzi parādot, cik tālu lietotājs var ceļot no jebkura sākumpunkta noteiktā budžeta ietvaros.
Matricas aprēķini
Aprēķināt daudzu-daudzu ceļojuma laikus un attālumus vienā pieprasījumā, ideāli piemērots loģistikai, nosūtīšanai un piegādes zonu optimizācijai.
Vairāki transporta profili
Nāk ar pielāgotiem profiliem automašīnām, kravas automašīnām, velosipēdiem, gājējiem un ratiņkrēsliem, katrs ievērojot OSM piekļuves noteikumus un ierobežojumus.
OpenStreetMap nodrošināts
Ielādē jebkuru OSM PBF izvilkumu no Geofabrik vai tava paša avota, lai nodrošinātu pilnībā autonomu maršrutēšanu tikai tiem reģioniem, kas tev patiešām nepieciešami.
OpenAPI un Swagger UI
Standartiem atbilstošs REST API ar iebūvētu Swagger dokumentāciju atvieglo maršrutēšanas integrāciju tīmekļa, mobilo un aizmugursistēmas lietotnēs.
Kāpēc izmantot openrouteservice pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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