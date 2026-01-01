Izvietot Quasarr ar viena klikšķa instalāciju.
JDownloader tilts, kas atklāj Newznab indeksētāju un SABnzbd lejupielādes klientu visam Arr multivides blokam.
Izvēlies Quasarr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Quasarr
Quasarr ir viegls Python pakalpojums, kas izliekas par Newznab indeksētāju un SABnzbd lejupielādes klientu, pēc tam nosūta katru satverto failu uz JDownloader 2, izmantojot tā My JDownloader mākoņa API. Rezultāts ir nevainojams tilts, kas ļauj Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr un Magazarr meklēt un lejupielādēt no viena klikšķa hosteriem, nekad nesaskaroties ar īstu Usenet vai BitTorrent.
Quasarr pašmitināšana uz VPS uztur tiltu tiešsaistē visu diennakti, kopā ar JDownloader, un ietver iebūvētu CAPTCHA atšifrēšanas plūsmu aizsargātām saitēm. Aktīvie GitHub sponsori var pievienot SponsorsHelper, lai automātiski atrisinātu CAPTCHA.
Quasarr galvenās iespējas
JDownloader tilts
Pārsūta katru iegūšanu no Radarr, Sonarr, Lidarr un Magazarr tieši uz JDownloader 2, izmantojot My JDownloader mākoņa API.
Newznab indeksētājs
Quasarr nodrošina Newznab saderīgu meklēšanas galapunktu, lai Arr steks varētu atrast izlaidumus atbalstītajos viena klikšķa hosteros, izmantojot IMDb ID vai teksta vaicājumus.
SABnzbd klienta emulācija
Darbojas kā SABnzbd lejupielādes klients, lai Radarr, Sonarr un Lidarr varētu pievienot rindā, uzraudzīt un importēt pabeigtās lejupielādes bez izmaiņām to darbplūsmā.
CAPTCHA atšifrēšana
Iebūvētā saišu atšifrēšana apstrādā CAPTCHA aizsargātus izlaidumus, ar papildu Tampermonkey skriptiem un SponsorsHelper integrāciju automātiskai atrisināšanai.
Kategorija un spoguļa kontrole
Kategoriju baltie saraksti resursdatoru nosaukumiem un lejupielādes spoguļserveriem saglabā tavu bibliotēku avotos, kuriem tu uzticies, nemainot Arr konfigurāciju.
Paziņojumi un auth
Izvēles Discord un Telegram paziņojumi, kā arī uz veidlapām balstīta vai HTTP pamata autentifikācija aizsargā tīmekļa lietotāja saskarni un nodrošina, ka esi informēts.
Kāpēc izmantot Quasarr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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