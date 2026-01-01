Uzstādīt Wanderer ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta taku datubāze un GPX maršrutu pārvaldnieks pārgājējiem, riteņbraucējiem un āra piedzīvojumu meklētājiem.
Izvēlies Wanderer VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Wanderer
Wanderer ir pašmitināta taku datubāze un āra aktivitāšu izsekotājs pārgājienu veicējiem, riteņbraucējiem, kāpējiem un ikvienam, kas pēta apkārtni kājām vai ar riteni. Augšupielādē GPX maršrutus, reģistrē virsotnes un ceļa punktus, pārlūko augstuma profilus un apskati visus savus maršrutus interaktīvā kartē — savā serverī bez abonementa vai datu koplietošanas ar trešajām pusēm.
Maršrutu privāta glabāšana VPS nozīmē, ka tavi maršruti, atrašanās vietas un aktivitāšu vēsture paliek tavā kontrolē. Wanderer integrējas ar OpenStreetMap pakalpojumiem ģeokodēšanai un maršrutēšanai, un tā vairāku lietotāju atbalsts padara to par praktisku kopīgu žurnālu taku klubiem, pārgājienu grupām vai ģimenēm, kas kopīgi pēta dabu.
Wanderer galvenās iespējas
GPX maršrutu pārvaldība
Augšupielādē un organizē GPX failus no jebkuras GPS ierīces vai lietotnes, lai izveidotu personīgo maršrutu un ierakstīto aktivitāšu bibliotēku.
Interaktīvas taku kartes
Pārlūko visas tavas takas interaktīvā kartē, kas balstīta uz OpenStreetMap, ar filtriem distancei, augstumam un aktivitātes veidam.
Augstuma profili
Apskati detalizētas augstuma kartes katrai takai, lai saprastu kāpumu, kritumu un reljefa sarežģītību pirms došanās ceļā.
Virsotņu un maršruta punktu žurnāli
Ieraksti virsotnes, taku sākumpunktus un apskates objektus maršrutos, lai izveidotu meklējamu personīgo āra aktivitāšu žurnālu.
Daudzlietotāju taku koplietošana
Dalies ar taku kolekcijām ar ģimenes locekļiem vai kluba biedriem, lai visa grupa varētu piekļūt kopīgai bibliotēkai un to papildināt.
Kāpēc izmantot Wanderer pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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