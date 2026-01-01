Izvietot XBackBone ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts viegls failu un ekrānuzņēmumu koplietošanas serveris ar pilnu ShareX, ScreenCloud un Flameshot atbalstu.
Izvēlies XBackBone VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar XBackBone
XBackBone ir viegls PHP failu pārvaldnieks un attēlu hostings, kas izstrādāts, balstoties uz populāro ShareX augšupielādes darbplūsmu. Iemet ekrānuzņēmumu vai failu ShareX (vai ScreenCloud, Flameshot, vai jebkurā saderīgā klientā), un XBackBone to nekavējoties mitinās aiz koplietojamas īsās URL adreses — ar markdown priekšskatījumu, neapstrādāta teksta atveidošanu, galerijas skatu un iebūvētām lietotāja kvotām.
Pašmitināšana XBackBone uz VPS aizstāj komerciālos attēlu hostingus un pastebin pakalpojumus ar infrastruktūru, ko tu pilnībā kontrolē. Vairāku lietotāju konti, uz lomām balstītas atļaujas un iebūvēta OAuth integrācija padara to piemērotu gan privātpersonām, gan mazām komandām, kas vēlas privātu ekrānuzņēmumu un failu nomešanas galapunktu.
XBackBone galvenās iespējas
ShareX vietējās augšupielādes
Iemet failus ShareX, ScreenCloud vai Flameshot, un XBackBone tos nekavējoties mitina, izmantojot standarta augšupielādes API.
Galerija un priekšskatījumi
Pārlūkprogrammas galerijas skats ar automātiski ģenerētiem sīktēliem, kā arī iekļautā renderēšana attēliem, video, audio un Markdown saturam.
Daudzlietotāju konti
Lietotāju konti ar lomām balstītām atļaujām un individuālām kvotām ļauj komandām vai ģimenēm koplietot vienu serveri, nepārklājoties bibliotēkām.
Publiskās un privātās saites
Katrā augšupielādē tiek ģenerēts īss URL ar izvēles paroles aizsardzību, derīguma termiņu un vienreizējas piekļuves režīmiem jutīgam saturam.
OAuth un SSO atbalsts
Iebūvēta OAuth integrācija ar Google, Discord un GitLab novērš atsevišķu kontu pārvaldību komandām, kas jau izmanto šīs platformas.
Kāpēc izmantot XBackBone pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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