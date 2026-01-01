Izvietot CloudBeaver ar vienu klikšķi.
Tīmekļa datubāzu pārvaldības rīks, ko izveidojusi DBeaver komanda, atbalstot PostgreSQL, MySQL, MongoDB un daudzas citas.
Izvēlies CloudBeaver VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar CloudBeaver
CloudBeaver ir tīmekļa datubāzu pārvaldības lietojumprogramma, ko izstrādājusi komanda, kas stāv aiz populārā DBeaver darbvirsmas klienta. Tā nodrošina profesionāla līmeņa datubāzu administrēšanu jebkurā pārlūkprogrammā, ļaujot komandām vaicāt, vizualizēt un pārvaldīt vairākas datubāzu sistēmas no vienas saskarnes, neinstalējot darbvirsmas programmatūru katrā datorā.
Pašmitināšana CloudBeaver uz tava VPS saglabā datubāzes akreditācijas datus un vaicājumu rezultātus tava paša tīklā. Tu izvairies no atsevišķu datubāzu pakļaušanas publiskajam internetam, vienlaikus nodrošinot savai komandai centralizētu, ar lomām kontrolētu piekļuvi nepieciešamajām datubāzēm — no jebkuras ierīces, no jebkuras vietas.
CloudBeaver galvenās iespējas
Vairāku datubāzu atbalsts
Pievienojies PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server un daudziem citiem no vienas vienotas saskarnes.
Vizuālais vaicājumu veidotājs
Veido sarežģītus vaicājumus ar velc un nomet saskarni, samazinot kļūdas un pazeminot šķēršļus mazāk pieredzējušiem lietotājiem.
Uz lomām balstīta piekļuves kontrole
Pārvaldi lietotāju atļaujas savienojuma līmenī, lai komandas dalībnieki redzētu tikai tās datubāzes, kurām viņiem ir atļauts piekļūt.
Uzlabots SQL redaktors
Pilnvērtīgs redaktors ar sintakses izcelšanu, automātisko pabeigšanu un vaicājumu vēsturi produktīvam ikdienas darbam ar datubāzēm.
Datu vizualizācija
Attēlot vaicājumu rezultātus kā diagrammas un grafikus tieši pārlūkprogrammā, neeksportējot uz atsevišķu BI rīku.
Kāpēc izmantot CloudBeaver pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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