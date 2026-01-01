Izvietot NATS ar viena klikšķa instalāciju.
Mākoņbāzēta, augstas veiktspējas ziņojumapmaiņas sistēma ar zem-milisekundes latentumu mikropakalpojumiem, IoT un izkliedētām lietojumprogrammām.
Izvēlies NATS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar NATS
NATS ir viegla, atvērtā koda ziņojumapmaiņas sistēma, kas veidota mākoņdatošanas arhitektūrām. Tā nodrošina zem-milisekundes publicēšanas-abonēšanas, pieprasījumu-atbilžu un rindu grupu ziņojumapmaiņu ar minimālu resursu patēriņu — servera binārais fails ir mazāks par 20 MB un neprasa nekādas ārējas atkarības. NATS apstrādā miljoniem ziņojumu sekundē, padarot to par vienu no ātrākajiem pieejamajiem ziņojumu brokeriem.
JetStream, NATS iebūvētais noturības slānis, pievieno noturīgas straumes, atkārtošanu un tieši vienreizēju piegādi, neprasot atsevišķu rindu vai datubāzes pakalpojumu. Pašmitināšana NATS uz tava paša VPS dod tev pilnīgu kontroli pār datu lokalizāciju, novērš maksu par katru ziņojumu mākonī un novieto tavu ziņojumu kopni pēc iespējas tuvāk taviem pakalpojumiem, lai nodrošinātu minimālu latentumu.
NATS galvenās iespējas
Pub/Sub ziņojumapmaiņa
Apraidīt ziņojumus jebkuram abonentu skaitam uzreiz, izmantojot uz tēmu balstītu maršrutēšanu un aizstājējzīmju abonementus elastīgai ziņojumu izplatīšanai.
JetStream noturība
Saglabā, atkārto un apstrādā ziņojumus ar noturīgām plūsmām un patērētājiem — nodrošinot tieši vienreizēju piegādi un ziņojumu vēsturi bez papildu infrastruktūras.
Pieprasījums-atbilde modelis
Izveido sinhrona stila RPC virs asinhronas ziņojumapmaiņas ar iebūvētu pieprasījumu un atbilžu apmaiņu, nodrošinot pakalpojumu savstarpējos izsaukumus ar automātisku laika ierobežojuma apstrādi.
Rindu grupas
Sadaliet darbu starp horizontāli mērogotiem patērētājiem, izmantojot rindu grupas — NATS automātiski sadala slodzi starp visiem grupas dalībniekiem.
Iebūvēta klasterizācija
Izveido kļūdu tolerantu klasteri vairākos mezglos ar automātisku maršrutu atklāšanu un uz RAFT balstītu JetStream replikāciju augstai pieejamībai.
HTTP uzraudzība
Pārlūko servera veselību, savienojuma statistiku, JetStream metrikas un abonēšanas datus, izmantojot iebūvēto uzraudzības galapunktu pie porta 8222.
Kāpēc izmantot NATS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.