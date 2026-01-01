Izvietot OctoBot ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda kriptovalūtu tirdzniecības robots AI, režģa, DCA un TradingView stratēģiju automatizēšanai vairāk nekā 15 biržās.
Izvēlies OctoBot VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OctoBot
OctoBot ir bezmaksas, atvērtā koda kriptovalūtu tirdzniecības robots, kas savienojas ar Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit un vairāk nekā 15 citām biržām, izmantojot vienotu tīmekļa saskarni. Tas atbalsta režģa tirdzniecību, vidējās izmaksas noteikšanu, tirgus veidošanu, ar AI darbināmas stratēģijas, TradingView tīmekļa āķu automatizāciju un pilnībā skriptējamu atpakaļtestēšanas dzinēju iestatījumu pilnveidošanai, izmantojot vēsturiskos tirgus datus.
Pašmitināšana OctoBot uz tava paša VPS saglabā katru API atslēgu, profilu un tirdzniecības vēsturi tavā tiešā kontrolē, bez starpniecības slāņa starp tevi un biržu. Pārlūkprogrammas lietotāja saskarne (UI) darbojas 24/7 uz tava VPS, lai stratēģijas turpinātu darboties pat tad, kad tava lokālā mašīna ir bezsaistē, un "tentacles" spraudņu sistēma ļauj tev paplašināt robotu ar pielāgotiem signāliem vai saskarnēm, nepieskaroties augšupējai attēla versijai.
OctoBot galvenās iespējas
15+ biržu atbalsts
Savienojies ar Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit un daudzām citām tūlītējo un nākotnes darījumu biržām no viena izvietojuma.
Vairāki stratēģijas veidi
Palaid tīkla tirdzniecību, DCA, tirgus veidošanu, arbitrāžu, AI vadītus signālus un TradingView tīmekļa āķu stratēģijas blakus neatkarīgos profilos.
TradingView automatizācija
Saņem TradingView brīdinājumus tieši OctoBotā, lai aktivizētu darījumus no taviem iecienītākajiem Pine Script indikatoriem bez starpniekpakalpojumiem.
Atpakaļtestēšanas dzinējs
Pārbaudi stratēģijas pret vēsturiskiem tirgus datiem ar detalizētiem veiktspējas pārskatiem, pirms riskē ar kapitālu reālā biržā.
Tentacles spraudņu sistēma
Paplašini OctoBot ar kopienas taustekļiem jaunām stratēģijām, biržām un saskarnēm, vai izveido savus, neveicot projekta atzarošanu.
Telegram un tīmekļa brīdinājumi
Pārraugi portfeli un tirdzniecības aktivitāti no iebūvētā tīmekļa informācijas paneļa vai sūti tiešraides paziņojumus uz Telegram kontrolei, atrodoties ceļā.
Kāpēc izmantot OctoBot pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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