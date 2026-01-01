Izvietot Databasus ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts datubāzes dublējumu pārvaldnieks PostgreSQL, MySQL un MongoDB dublējumu automatizēšanai un uzraudzībai.
Izvēlies Databasus VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Databasus
Databasus ir pašmitināts datubāzu dublējumu pārvaldības rīks, kas centralizē automatizētus PostgreSQL, MySQL un MongoDB dublējumus zem vienas tīmekļa saskarnes. Tas apstrādā visu dublējumu dzīves ciklu — plānošanu, izpildi, kompresiju, saglabāšanas rotāciju un veselības uzraudzību — neprasot atsevišķus skriptus katram datubāzes tipam.
Pašmitinot Databasus savā VPS, dublējumi tiek glabāti tieši tavā infrastruktūrā, novēršot maksu par gigabaitu mākoņkrātuves pakalpojumiem un saglabājot sensitīvus datus tavā kontrolē. Tīmekļa vadības panelis nodrošina skaidru pārskatu par dublējumu veiksmes rādītājiem, krātuves izmantošanu un uzdevumu vēsturi, savukārt īpaši VPS resursi nodrošina, ka dublējumu uzdevumi tiek izpildīti, neietekmējot ražošanas datubāzes veiktspēju.
Databasus galvenās iespējas
Vairāku datubāzu atbalsts
Dublē PostgreSQL, MySQL un MongoDB no vienotas saskarnes, aizstājot nepieciešamību pārvaldīt atsevišķus dublēšanas skriptus katram datubāzes dzinējam.
Automatizēts kalendārs
Iestati dublējumu intervālus un saglabāšanas politikas tā, lai ikdienas, iknedēļas un ikmēneša dublējumi automātiski rotētu bez manuālas iejaukšanās.
Tīmeklī balstīts informācijas panelis
Pārraugi rezerves kopiju stāvokli, krātuves lietojumu un darbu vēsturi no centralizētas saskarnes ar brīdinājumiem par kļūmēm, kurām nepieciešama uzmanība.
Dublējuma verifikācija
Veic integritātes pārbaudes pēc katras dublējumkopijas, lai apstiprinātu, ka dublējumkopija ir derīga un izmantojama, pirms tā tiek ieskaitīta tavā saglabāšanas politikā.
Atjaunošana konkrētā laika brīdī
Atjauno datubāzes uz konkrētu dublējuma momentuzņēmumu, nodrošinot katastrofu atkopšanu un drošu produkcijas datu testēšanu testēšanas vidēs.
Kāpēc izmantot Databasus pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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