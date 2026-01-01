Izvietot CockroachDB ar viena klikšķa instalāciju.
Izplatīta SQL datubāze, kas paredzēta mākoņdatošanas lietojumprogrammām, kurām nepieciešama noturība, konsekvence un horizontāla mērogojamība.
Izvēlies CockroachDB VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar CockroachDB
CockroachDB ir atvērtā koda izplatīta SQL datubāze, kas izstrādāta, lai izturētu aparatūras kļūmes un reģionālus pārtraukumus, neapdraudot konsekvenci. Tā izmanto PostgreSQL vadu protokolu, kas nozīmē, ka esošie PostgreSQL draiveri un rīki darbojas bez koda izmaiņām, vienlaikus nodrošinot automātisku šardēšanu, ģeogrāfisko sadalīšanu un vairāku reģionu replikāciju.
Izvietojot CockroachDB savā VPS, tu iegūsti ražošanas līmeņa SQL datubāzi ar ACID garantijām, automātisku kļūmjpārņemšanu un iebūvētu DB konsoli klastera veselības uzraudzībai — bez pārvaldītu mākoņdatubāzu pakalpojumu izmaksām vai sarežģītības. Tā ir ideāli piemērota lietojumprogrammām, kurām nepieciešama nulles dīkstāve un spēcīgas transakciju garantijas.
CockroachDB galvenās iespējas
PostgreSQL saderība
CockroachDB runā PostgreSQL vadu protokolā, tāpēc jebkurš PostgreSQL draiveris, ORM vai rīks savienojas bez koda izmaiņām, padarot migrāciju vienkāršu.
Automātiska datu replikācija
Dati tiek automātiski replicēti starp mezgliem ar konfigurējamiem replikācijas faktoriem, lai klasteris turpinātu nodrošināt lasīšanu un rakstīšanu pat tad, ja mezgls sabojājas.
Sadalītas ACID transakcijas
Pilnīga serializējama izolācija nodrošina, ka katrs darījums ir konsekvents visos mezglos, novēršot netīrās lasīšanas un fantoma rakstīšanas, kas ir bieži sastopamas sistēmās ar galīgo konsekvenci.
Iebūvēta DB konsole
Integrētais tīmekļa informācijas panelis nodrošina reāllaika pārskatāmību par vaicājumu veiktspēju, klastera topoloģiju, krātuves lietojumu un aktīvajiem paziņojumiem bez ārējiem uzraudzības rīkiem.
Horizontālā mērogošana
Pievieno mezglus, lai lineāri palielinātu jaudu un caurlaidību; CockroachDB automātiski pārdala datus bez dīkstāves vai manuālas iejaukšanās.
Kāpēc izmantot CockroachDB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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