Instalēt TrailBase ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda Firebase alternatīva ar tipdrošām API, reāllaika abonementiem, autentifikāciju un administratora lietotāja saskarni vienā izpildāmā failā.
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Ko tu vari izveidot ar TrailBase
TrailBase ir sub-milisekunžu, viena izpildāmā Firebase alternatīva, kas veidota uz Rust, SQLite un Wasmtime. Tā ietver tipdrošas REST un reāllaika API, uz JWT balstītu autentifikāciju ar OAuth2 nodrošinātājiem, iebūvētu WebAssembly izpildlaiku pielāgotai servera loģikai un pulētu administratora paneli vienā binārajā failā — tādējādi pilnīga aizmugursistēma tiek piegādāta kā viens process bez ārējas datubāzes, ko darbināt.
Pašmitināšana TrailBase uz tava paša VPS saglabā lietotāju ierakstus, lietojumprogrammu datus un autentifikācijas žetonus tavā pilnīgā kontrolē, novērš BaaS cenu noteikšanu par pieprasījumu un nodrošina paredzamu latentumu, pateicoties lokālajai SQLite krātuvei. Klientu SDK priekš TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin un C# atvieglo integrāciju ar tīmekļa un mobilajām lietotnēm.
TrailBase galvenās iespējas
Tipdrošas API
Definē kolekcijas administratora saskarnē, un TrailBase automātiski ģenerē tipdrošus REST galapunktus ar JSON shēmu, novēršot trauslu, ar roku rakstītu CRUD kodu.
Reāllaika abonementi
Reāllaika API ar push paziņojumiem ļauj klientiem abonēt ierakstu izmaiņas un palikt sinhronizētiem bez aptaujas, ideāli piemērotas sadarbības un tiešraides atjaunināšanas lietotnēm.
WebAssembly izpildlaiks
Palaid pielāgotu servera puses loģiku, rakstītu JavaScript, Rust vai Go valodā, kā izolētus WASM komponentus, bez nepieciešamības pārbūvēt vai restartēt serveri.
Iebūvēta autentifikācija
Reģistrēšanās ar e-pastu/paroli, kā arī OAuth2 pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Google un Discord, darbojas uzreiz, izmantojot JWT un atsvaidzināšanas žetonus — nav nepieciešams atsevišķs identitātes pakalpojums.
Administratora vadības panelis
Komplektā iekļauta tīmekļa lietotāja saskarne ļauj tev pārvaldīt tabulas, pārlūkot ierakstus, konfigurēt autentifikāciju un pārbaudīt žurnālus, manuāli nerakstot SQL vai REST izsaukumus.
Viens binārais fails uz SQLite
Viss darbojas no viena Rust izpildāmā faila ar SQLite atbalstu, tādējādi izvietošana paliek vienkārša un vaicājumi paliek ātri bez atsevišķa datubāzes servera.
Kāpēc izmantot TrailBase pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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