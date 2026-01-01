Izvietot Vvveb CMS ar viena klikšķa instalāciju.
Velc un nomet CMS mājaslapu, blogu un e-komercijas veikalu vizuālai izveidei, nerakstot kodu.
Izvēlies Vvveb CMS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Vvveb CMS
Vvveb ir atvērtā koda satura pārvaldības sistēma ar integrētu vizuālo vilkšanas un nomešanas lapu veidotāju. Tā ļauj tev veidot un publicēt profesionālas mājaslapas, blogus un tiešsaistes veikalus, velkot komponentus uz audekla un vizuāli tos pielāgojot — nav nepieciešama kodēšana.
Vvveb pašmitināšana uz VPS dod tev pilnīgu kontroli pār tavu mājaslapas infrastruktūru un datiem bez ikmēneša SaaS maksām. Komponentu bibliotēka aptver izkārtojumus, tekstu, multividi, veidlapas un e-komercijas elementus, savukārt aizmugursistēma nodrošina vairāku lapu pārvaldību, multivides augšupielādi un tēmu pielāgošanu.
Vvveb CMS galvenās iespējas
Vizuālais mājaslapu konstruktors
Veido lapas, velkot un nometot komponentus uz interaktīva audekla ar tūlītēju vizuālo atgriezenisko saiti un rediģēšanu uz vietas.
Gatavs e-komercijai
Izveido produktu katalogus, iepirkumu grozus un norēķinu plūsmas ar iebūvētiem e-komercijas komponentiem un veidnēm.
Emuāra pārvaldība
Izveido un pārvaldi bloga ierakstus ar kategorijām, tagiem un autoru profiliem, izmantojot iebūvētos satura pārvaldības rīkus.
Tēmas pielāgošana
Pielāgo krāsas, fontus un izkārtojumu globāli, izmantojot tēmas redaktoru, tieši neskarot CSS vai veidņu failus.
Bezkoda publicēšana
Publicē jaunas lapas un vizuāli atjaunini saturu bez izstrādātāja iesaistes, saglabājot vietnes atjauninājumus ātrus un neatkarīgus.
Kāpēc izmantot Vvveb CMS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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