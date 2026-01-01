Izvietot Crawl4AI ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda tīmekļa pārmeklētājs, kas pārveido mājaslapas tīrā, LLM gatavā Markdown formātā AI datu plūsmām.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Crawl4AI
Crawl4AI ir uzlabots tīmekļa pārmeklētājs un skrāpētājs, kas īpaši izstrādāts AI lietojumprogrammām. Tas pārveido tīmekļa saturu strukturētā, LLM gatavā Markdown izvadē, padarot to par ideālu pamatu RAG (Retrieval-Augmented Generation) sistēmām, apmācību datu kopām un AI vadītām satura plūsmām. Ar vairāk nekā 50 000 GitHub zvaigznēm tas ir kļuvis par galveno pārmeklēšanas risinājumu AI izstrādātāju kopienā.
Platforma atbalsta pilnīgu pārlūkprogrammas kontroli vietnēm ar daudz JavaScript, asinhronu pārmeklēšanu ar pārlūkprogrammu apvienošanu, inteliģentu satura filtrēšanu un RESTful API piekļuvi — tas viss ir apvienots ar reāllaika uzraudzības paneli un interaktīvu rotaļu laukumu. Crawl4AI pašmitināšana tavā VPS nodrošina tev īpašu skaitļošanas jaudu intensīvām pārmeklēšanas operācijām un pilnīgu kontroli pār datu apstrādi, nenovirzot sensitīvu saturu caur trešo pušu pakalpojumiem.
Crawl4AI galvenās iespējas
LLM-gatava izvade
Pārveido pārmeklētās lapas tīrā Markdown formātā, kas optimizēts tiešai ievadei valodu modeļu cauruļvados un RAG sistēmās.
Pilnīga pārlūkprogrammas kontrole
Apstrādā ar JavaScript atveidotās lapas un dinamisku saturu, izmantojot pārlūkprogrammu pūlu, lai nodrošinātu augstas veiktspējas, precīzu datu ieguvi.
RESTful API piekļuve
Nodrošina HTTP galapunktus tīmekļa pārlūkošanas integrēšanai esošajās lietojumprogrammās un automatizētās datu darbplūsmās.
Reāllaika uzraudzība
Iebūvēts vadības panelis un interaktīva vide ļauj izsekot pārmeklēšanas darbībām, testēt ekstrakcijas stratēģijas un atkļūdot konfigurācijas reāllaikā.
Gudra filtrēšana
Strukturētas ekstrakcijas stratēģijas filtrē troksni un izolē atbilstošu saturu, samazinot pēcapstrādes darbu tavā AI cauruļvadā.
Kāpēc izmantot Crawl4AI pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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