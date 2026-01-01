Izvietot GeoNetwork ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda kataloga lietojumprogramma ģeotelpiskās metadatu, datu kopu un interaktīvo karšu pakalpojumu pārvaldībai.
Izvēlies GeoNetwork VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar GeoNetwork
GeoNetwork ir uz standartiem balstīta, atvērtā koda katalogu lietojumprogramma, kas izveidota, lai pārvaldītu telpiski atsauktus resursus starp organizācijām. Izstrādāta OSGeo fonda paspārnē, tā nodrošina metadatu rediģēšanu, federētu meklēšanu un iebūvētu karšu skatītāju, kas darbojas ar ISO 19115/19139, Dublin Core un OGC API Records uzreiz pēc instalēšanas.
Pašmitināšana GeoNetwork saglabā pilnīgu kontroli pār sensitīvām ģeotelpiskām datu kopām, ievākšanas akreditācijas datiem un piekļuves politikām tavā paša VPS. Šī veidne ietver PostGIS relāciju datu glabāšanai un Elasticsearch ātrai indeksētai meklēšanai, tāpēc katalogs ir gatavs ražošanai brīdī, kad tas tiek palaists.
GeoNetwork galvenās iespējas
Telpiskais metadatu katalogs
Pārvaldi ISO 19115/19139, Dublin Core un INSPIRE saderīgus ierakstus ar iebūvētu validāciju un veidņu rediģēšanu.
Federētā vākšana
Iegūt metadatus no CSW, OAI-PMH, WMS, WFS un citiem GeoNetwork mezgliem pēc grafika, lai izveidotu vienotu atklāšanas slāni.
Elasticsearch meklēšana
Pilna teksta un daudzpusīga telpiskā meklēšana, ko nodrošina komplektā iekļauta Elasticsearch aizmugursistēma, lai iegūtu rezultātus mazāk nekā sekundē miljoniem ierakstu.
Iegultais kartes skatītājs
Apskatīt WMS, WMTS un WFS slāņus tieši no ieraksta, izmantojot integrēto uz OpenLayers balstīto karšu klientu.
OGC API Ieraksti
Padariet kataloga saturu pieejamu, izmantojot CSW 2.0.2 un moderno OGC API Records standartu, lejupējām ģeoportālu integrācijām.
PostGIS aizmugursistēma
Tiek piegādāts ar PostGIS datubāzi, lai telpiskās ģeometrijas, saites un piekļuves noteikumi saglabātos pārbaudītā atvērtā koda GIS dzinējā.
Kāpēc izmantot GeoNetwork pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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