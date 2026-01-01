Izvietot Homarr ar viena klikšķa instalāciju.
Mūsdienīgs, pielāgojams servera vadības panelis, lai organizētu un pārraudzītu visus tavus pašmitinātos pakalpojumus vienuviet.
Izvēlies Homarr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Homarr
Homarr ir gluds, atvērtā koda informācijas panelis, kas izstrādāts, lai nodrošinātu tev vienotu saskarni visām tavām pašmitinātajām lietojumprogrammām. Tā vietā, lai pievienotu grāmatzīmēm desmitiem pakalpojumu URL, Homarr tos attēlo kā sakārtotas flīzes ar tiešraides statusa indikatoriem, meklēšanu un ātrajām darbībām — viss no vienas lapas.
Homarr izvietošana tavā VPS nozīmē, ka tavs informācijas panelis paliek privāts, ielādējas uzreiz vietējā tīklā un var tieši integrēties ar Docker, lai automātiski atklātu darbojošos konteinerus un parādītu to veselības stāvokli reāllaikā.
Homarr galvenās iespējas
Pakalpojumu organizācija
Grupē lietojumprogrammas pielāgotos dēļos un kategorijās, lai katrs pakalpojums būtu viena klikšķa attālumā.
Docker integrācija
Automātiski noteikt darbojošos konteinerus un parādīt to statusu, veselību un resursu izmantošanu bez manuālas konfigurācijas.
Statusa uzraudzība
Pingo pakalpojumus regulāros intervālos un rāda tiešraides darbības/nedarbības indikatorus tieši uz katras flīzes.
Pielāgojams izkārtojums
Velc un nomet režģa redaktors ļauj tev mainīt izmērus, pārkārtot un stilizēt flīzes, lai atbilstu tavai darba plūsmai.
Meklēšana un grāmatzīmes
Tūlītēja meklēšana visos konfigurētajos pakalpojumos un tīmeklī, ar tastatūras īsceļiem pieredzējušiem lietotājiem.
Daudzlietotāju atbalsts
Izveido atsevišķus kontus ar uz lomām balstītām atļaujām, lai katrs komandas dalībnieks redzētu tikai to, kas viņam nepieciešams.
Kāpēc izmantot Homarr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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