Izvietot Pingvin Share ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta WeTransfer alternatīva jebkura izmēra failu koplietošanai, izmantojot drošas, laika ierobežotas saites ar paroles aizsardzību un bez trešo pušu glabāšanas.
Izvēlies Pingvin Share VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.
Ko tu vari izveidot ar Pingvin Share
Pingvin Share ir moderna, pašmitināta failu koplietošanas platforma, kas piedāvā privātumu cienošu alternatīvu WeTransfer, Dropbox Transfer un Firefox Send. Kopīgo jebkura izmēra failus, izmantojot drošas, laika ierobežotas saites ar konfigurējamiem derīguma termiņiem, apmeklētāju ierobežojumiem un paroles aizsardzību — tas viss bez augšupielādes trešo pušu serveros.
Pašmitināšana tavā VPS nozīmē, ka nav abonēšanas līmeņu noteiktu failu izmēra ierobežojumu, nav riska, ka saturs tiks skenēts vai dzēsts, un pilnīga atbilstība datu rezidences prasībām. Reversās koplietošanas saites ļauj citiem augšupielādēt tieši tev, un OIDC un LDAP integrācija atbalsta uzņēmuma autentifikācijas darbplūsmas jau no paša sākuma.
Pingvin Share galvenās iespējas
Nav failu izmēra ierobežojumu
Kopīgo jebkāda izmēra failus, ko ierobežo tikai tava VPS diska vieta, bez failu vai mēneša pārsūtīšanas ierobežojumiem.
Drošas laika ierobežotas saites
Iestati derīguma termiņus un apmeklētāju ierobežojumus katrai kopīgošanai, lai saites automātiski pārstātu darboties pēc tam, kad ir izpildīti tavi izvēlētie nosacījumi.
Paroles aizsardzība
Aizsargā sensitīvus koplietojumus ar paroli, lai tikai paredzētie saņēmēji varētu piekļūt lejupielādētajiem failiem.
Akciju atcelšana
Izveidot augšupielādes saites, kas ļauj citiem sūtīt failus tieši tev, neprasot kontu vai atklājot tavu krātuvi.
Uzņēmuma autentifikācija
OIDC un LDAP integrācija ļauj organizācijām izmantot esošos identitātes nodrošinātājus centralizētai piekļuves pārvaldībai.
Kāpēc izmantot Pingvin Share pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Ieteicamā servera atrašanās vieta:
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Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
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