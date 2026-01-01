Uzstādīt Grocy ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta pārtikas preču un mājsaimniecības pārvaldības lietotne pārtikas krājumu, derīguma termiņu un iepirkumu sarakstu izsekošanai.
Izvēlies Grocy VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Grocy
Grocy ir tīmekļa mājsaimniecības pārvaldības sistēma, kas veidota ap pārtikas krājumu uzskaiti. Tā izseko, kas tev ir, kad beidzas derīguma termiņš un cik daudz tu patērē, pēc tam izmanto šos datus, lai ģenerētu precīzus iepirkumu sarakstus, novērstu izšķērdēšanu un palīdzētu tev plānot receptes no sastāvdaļām, kas jau ir pieliekamajā.
Pašmitināšana uz tava VPS nozīmē, ka tavi mājsaimniecības krājumu dati paliek privāti, pieejami no katras ģimenes ierīces gan mājās, gan veikalā, un nekad nav saistīti ar abonementu vai izslēgti no pakalpojumu sniedzēja puses. Vieglā PHP un SQLite steks ērti darbojas līdzās citiem pakalpojumiem pat uz pieticīga VPS.
Grocy galvenās iespējas
Derīguma termiņa uzskaite
Reģistrē pirkuma un derīguma termiņa datumus katram produktam, lai Grocy varētu tevi brīdināt pirms preces sabojājas, samazinot pārtikas atkritumus visā mājsaimniecībā.
Gudri iepirkšanās saraksti
Iepirkumu saraksti tiek automātiski ģenerēti no recepšu prasībām un minimālajiem krājumu sliekšņiem, lai tu iegādātos tikai to, kas tev patiešām nepieciešams.
Svītrkodu skenēšana
Skenē produktu svītrkodus no jebkuras mobilās pārlūkprogrammas, lai uzreiz meklētu un reģistrētu preces, neievadot produktu nosaukumus vai daudzumus manuāli.
Receptes pārvaldība
Saglabā receptes ar sastāvdaļu daudzumiem un ļauj Grocy pārbaudīt tavus pašreizējos krājumus, pirms pievieno tieši to, kas trūkst iepirkumu sarakstam.
Mājas automatizācijas integrācija
Pilnīga REST API nodrošina integrāciju ar Home Assistant, svītrkodu skeneru lietotnēm un citiem pašu mitinātiem rīkiem pilnībā automatizētai mājsaimniecības darbplūsmai.
Kāpēc izmantot Grocy pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.