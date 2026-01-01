Viena klikšķa Blinko instalācija.
Atvērtā koda ar AI darbināta piezīmju veikšanas platforma, apvienojot mikroblogošanu, uzdevumu pārvaldību un inteliģentu meklēšanu.
Izvēlies Blinko VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Blinko
Blinko ir pašmitināta platforma, kas vienā lietojumprogrammā apvieno ātru piezīmju tveršanu, uzdevumu pārvaldību un ar AI uzlabotu meklēšanu. Tās mikroblogu stila saskarne ir optimizēta ideju tūlītējai pierakstīšanai, savukārt pilns Markdown atbalsts, atzīmēšana un izvēles AI integrācija ar OpenAI vai Ollama nodrošina šo ideju organizētību un atklājamību laika gaitā.
Atšķirībā no komerciāliem piezīmju veikšanas pakalpojumiem, pašmitinātais Blinko saglabā katru domu, plānu un pētniecības piezīmi pilnībā tavā infrastruktūrā — bez trešo pušu analīzes, bez uzglabāšanas ierobežojumiem un bez izmaksām par katru vaicājumu. Piezīmes var palikt privātas vai tikt publiski kopīgotas no tās pašas izvietošanas.
Blinko galvenās iespējas
Bez piepūles uztveršana
Mikroblogošanas stila ievade ļauj tev ierakstīt idejas dažu sekunžu laikā, nenavigējot pa mapju struktūrām vai vispirms izvēloties veidnes.
MI darbināta meklēšana
Savieno OpenAI vai vietējo Ollama modeli, lai meklētu savās piezīmēs vienkāršā valodā, atklājot atbilstošus ierakstus pat tad, ja neatceries precīzus atslēgvārdus.
Markdown un Uzdevumu atbalsts
Formatē piezīmes ar pilnu Markdown un iegulsti uzdevumu kontrolsarakstus, lai viens un tas pats rīks apstrādātu gan ātrās fiksācijas, gan strukturētu projektu izsekošanu.
Publiskas vai privātas piezīmes
Izvēlies piezīmju redzamību, ļaujot tev uzturēt privātu zināšanu bāzi, vienlaikus selektīvi publicējot saturu kā mikroblogu bez atsevišķas platformas.
Datu pārnesamība
Automātiskās dublējumkopijas un importēšanas/eksportēšanas funkcionalitāte nodrošina, ka tavas piezīmes paliek pieejamas un migrējamas neatkarīgi no platformas izmaiņām.
Kāpēc izmantot Blinko pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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