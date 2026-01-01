Uzstādīt autobrr ar vienu klikšķi.
Mūsdienīgs lejupielādes automatizācijas rīks, kas reāllaikā uzrauga indeksētāju IRC kanālus, lai iegūtu torrentus brīdī, kad tie tiek paziņoti.
Izvēlies autobrr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar autobrr
autobrr ir nākamās paaudzes lejupielādes automatizācijas platforma torrentiem un usenet, kas apvieno tādu rīku kā autodl-irssi, trackarr un flexget funkcionalitāti vienā modernā risinājumā. Tā savienojas ar indeksētāju IRC kanāliem, kur jauni izlaidumi tiek paziņoti brīdī, kad tie tiek augšupielādēti, piemēro tavus filtru noteikumus un pārsūta atbilstošos torrent failus uz tavu izvēlēto lejupielādes klientu — viss reāllaikā, bez aptaujas aizkavēšanās.
Pašmitināšana autobrr uz VPS nodrošina 24/7 IRC kanālu uzraudzību ar pastāvīgiem savienojumiem, ko mājas dators ar dinamisku IP vai plānotu dīkstāvi nevar uzturēt uzticami. Nepārtraukta darbība uz īpašas infrastruktūras nozīmē, ka tava automatizācija nekad nepalaidīs garām freeleech logu, ierobežota sējēja izlaidumu vai laika ziņā jutīgu attiecību iespēju privātajos trakeros.
autobrr galvenās iespējas
Reāllaika IRC monitorings
Pastāvīgi savienojumi ar indeksētāja IRC paziņojumu kanāliem atklāj jaunus izlaidumus tajā pašā brīdī, kad tie tiek augšupielādēti, pirms RSS plūsmas vai API aptauja tos pamanītu.
Izvērsti filtra noteikumi
Izveido sarežģītus filtrus, pamatojoties uz izmēru, kategoriju, augšupielādētāju, izlaides grupu, izšķirtspēju un pielāgotām regex shēmām, lai iegūtu tieši to, ko vēlies, un neko citu.
Daudzklientu atbalsts
Sūtīt sagrābtos torrentus tieši uz qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr vai uzraudzības mapēm — automātiski novirzot dažādus filtrus dažādiem klientiem.
Arr integrācija
Vietējā integrācija ar Radarr, Sonarr, Lidarr un Whisparr ļauj autobrr pārbaudīt, vai izlaidums patiešām ir vēlams pirms lejupielādes, tādējādi novēršot nevajadzīgu joslas platuma izšķērdēšanu.
Statistika un vēsture
Sekojiet līdzi lejupielāžu skaitam, filtrējiet trāpījumu biežumu un iegūstiet vēsturi, izmantojot tīmekļa saskarni, lai tu varētu pielāgot savus noteikumus un izprast savas automatizācijas veiktspēju laika gaitā.
Kāpēc izmantot autobrr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.