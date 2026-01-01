Izvietot SpacetimeDB ar viena klikšķa instalāciju.
Relāciju datubāze un lietojumprogrammu serveris vienā — klienti pieslēdzas tieši un izpilda loģiku datubāzē ar zem-milisekundes latentumu.
Izvēlies SpacetimeDB VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SpacetimeDB
SpacetimeDB novērš tradicionālo aizmugursistēmas steku, apvienojot relāciju datubāzi un lietojumprogrammu serveri vienā izvietojamā procesā. Tā vietā, lai uzturētu atsevišķu API slāni starp taviem klientiem un datiem, klienti tieši savienojas ar SpacetimeDB un izpilda servera puses loģiku — ko sauc par moduļiem — pašā datubāzē. Izstrādāts Rust valodā ar atmiņas stāvokli un rakstīšanas priekšgājiena žurnāla noturību, tas nodrošina konsekventus reakcijas laikus, kas mazāki par milisekundi, bez palīgpakalpojumiem.
SpacetimeDB pašmitināšana VPS serverī dod tev veltītu CPU un RAM — galvenās veiktspējas sviras tā atmiņas arhitektūrai — vienlaikus saglabājot visus lietojumprogrammas datus un moduļu kodu pilnīgā tavā kontrolē bez piegādātāja piesaistes.
SpacetimeDB galvenās iespējas
Nav atsevišķa API slāņa
Klienti tieši savienojas ar datubāzi un izpilda moduļus tajā, aizstājot visu tīmekļa serveru, ziņojumu rindu un API slāni ar vienu procesu.
Reāllaika abonementi
Klienti abonē tabulas izmaiņas un nekavējoties saņem automātisku delta sinhronizāciju — bez aptaujas, bez atsevišķa WebSocket servera.
Moduļu loģika
Raksti servera puses lietojumprogrammas loģiku Rust vai C# un izvieto to kā kompilētu moduli tieši datubāzē, lai nodrošinātu stingru veiktspēju un drošību.
Atmiņā ar noturību
Viss lietojumprogrammas stāvoklis tiek glabāts atmiņā ātrai lasīšanai, kamēr iepriekšrakstīšanas žurnāls nodrošina, ka dati saglabājas pēc restartēšanas un avārijām bez sarežģītām dublēšanas iestatnēm.
Pārbaudīts ražošanā
Darbina visu BitCraft Online aizmugursistēmu, masīvi daudzspēlētāju spēli, kurā visu reāllaika stāvokli pārvalda viena SpacetimeDB instance.
Kāpēc izmantot SpacetimeDB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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