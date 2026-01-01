Izvietot JumpServer ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda privileģētas piekļuves pārvaldības platforma centralizētai SSH, RDP un datubāzu piekļuvei visai tavai infrastruktūrai.
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Ko tu vari izveidot ar JumpServer
JumpServer ir atvērtā koda Privileģētās piekļuves pārvaldības (PAM) platforma, kas nodrošina centralizētu vārteju piekļuvei visiem infrastruktūras resursiem — serveriem, datubāzēm, Kubernetes klasteriem un tīkla ierīcēm. Tā vietā, lai tieši izplatītu Secure Shell (SSH) atslēgas vai koplietotu paroles, komandas autentificējas, izmantojot JumpServer, kas starpnieko katram savienojumam, reģistrē visas darbības un ieraksta sesijas audita un atbilstības nodrošināšanas nolūkiem. Piekļuvi regulē uz lomām balstītas atļaujas un izvēles apstiprināšanas darbplūsmas.
Pašmitināts JumpServer saglabā visus sesiju ierakstus, piekļuves žurnālus un saglabātos akreditācijas datus tavā infrastruktūrā — tas ir kritiski svarīgi atbilstības ietvariem, piemēram, Sarbanes-Oxley likumam (SOX), Maksājumu karšu nozares datu drošības standartam (PCI-DSS) un ISO 27001, kas prasa audita pēdas un pierādījumus, ka piekļuve sensitīvām sistēmām tiek kontrolēta un uzraudzīta.
JumpServer galvenās iespējas
Centralizēta piekļuves vārteja
Novirzi visus SSH, RDP, VNC un datubāzes savienojumus caur vienu auditētu starpniekserveri, novēršot tiešu akreditācijas datu pakļaušanu inženieriem.
Sesijas ierakstīšana un atskaņošana
Katra priviliģētā sesija tiek ierakstīta un ir atkārtojama pārlūkprogrammā, nodrošinot drošības komandām pilnīgu forenzisko pēdu par visām infrastruktūras darbībām.
Uz lomām balstīta piekļuves kontrole
Piešķir lietotājiem piekļuvi konkrētiem resursiem ar detalizētām atļaujām un laika ierobežotām apstiprināšanas darbplūsmām, lai akreditācijas dati nekad netiktu kopīgoti tieši.
Daudzprotokolu atbalsts
Pārvaldi Linux serverus, izmantojot SSH, Windows mašīnas, izmantojot RDP vai VNC, relāciju datubāzes, Kubernetes klasterus un tīkla ierīces no vienas platformas.
Iebūvēta piekļuves datu velve
Automātiski uzglabā, rotē un nosūta akreditācijas datus, lai lietotāji savienotos caur JumpServer, nekad nezinot pamatā esošās paroles.
Kāpēc izmantot JumpServer pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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