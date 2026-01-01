Instalēt Technitium DNS serveri viena klikšķa instalācijā.
Atvērtā koda DNS serveris ar iebūvētu reklāmu bloķēšanu, šifrētiem DNS protokoliem un pilnvērtīgu tīmekļa pārvaldības konsoli.
Izvēlies Technitium DNS Server VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Technitium DNS Server
Technitium DNS serveris ir pilnībā atvērtā koda DNS serveris, kas darbojas gan kā autoritatīvs nosaukumu serveris taviem domēniem, gan kā rekursīvs atrisinātājs tīkla klientiem. Tas atbalsta DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS un DNS-over-QUIC — aizsargājot DNS vaicājumus no interneta pakalpojumu sniedzēja uzraudzības un man-in-the-middle pārtveršanas, neprasot trešo pušu atrisinātājus.
Papildus standarta atrisināšanai, Technitium ietver tīkla mēroga reklāmu un ļaunprātīgas programmatūras bloķēšanu, izmantojot konfigurējamus bloķēšanas saraksta URL, DNSSEC validāciju un zonas parakstīšanu, iebūvētu DHCP serveri, vairāku serveru klasterizāciju un uz lomām balstītu piekļuves kontroli ar divu faktoru autentifikāciju. Pašmitināšana dod tev pilnīgu pārskatu par katru DNS vaicājumu tavā tīklā, bez ārēja pakalpojumu sniedzēja, kas redz tavu datplūsmu.
Technitium DNS Server galvenās iespējas
Tīkla mēroga reklāmu bloķēšana
Bloķē reklāmas, izsekotājus un ļaunprātīgas programmatūras domēnus visās ierīcēs tavā tīklā, izmantojot konfigurējamas bloķēšanas sarakstu URL — nav nepieciešama klienta programmatūra atsevišķās ierīcēs.
Šifrēti DNS protokoli
Atbalsta DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS un DNS-over-QUIC, lai novērstu pārtveršanu un saglabātu DNS vaicājumus privātus no ISPs un tīkla noklausītājiem.
Autoritatīvs DNS hostings
Hostē savas DNS zonas ar DNSSEC parakstīšanu, izmantojot RSA, ECDSA vai EdDSA — novēršot atkarību no trešo pušu nosaukumserveriem taviem iekšējiem vai publiskiem domēniem.
Augstas veiktspējas izšķirtspēja
Asinhronā I/O arhitektūra apstrādā vairāk nekā 100 000 DNS pieprasījumus sekundē ar pastāvīgu kešatmiņu, iepriekšēju ielādi un novecojušu datu apkalpošanas atbalstu maksimālai pieejamībai.
Daudzserveru klasterizācija
Pārvaldi un replicē zonas vairākās DNS serveru instancēs no vienas tīmekļa konsoles redundancei un izplatītajām izvietošanām.
Kāpēc izmantot Technitium DNS Server pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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