Gramps Web izvietošana ar vienu klikšķi.
Pašmitināta ģenealoģijas platforma dzimtas koku veidošanai, izpētei un koplietošanai no jebkuras pārlūkprogrammas.
Izvēlies Gramps Web VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Gramps Web
Gramps Web ir Gramps sadarbības tīmekļa saskarne, kas ir visplašāk izmantotā atvērtā koda ģenealoģijas platforma. Tā pārveido tavu privāto ģimenes koka datubāzi par daudzlietotāju tīmekļa lietojumprogrammu — pieejamu no jebkuras pārlūkprogrammas — ar interaktīvām diagrammām, kartēm, pilna teksta meklēšanu un DNS analīzes rīkiem. Atšķirībā no mākoņpakalpojumu ģenealoģijas pakalpojumiem, kas monetizē tavus ģimenes vēstures datus, Gramps Web pilnībā darbojas tavā VPS, saglabājot katru senču ierakstu, dokumentu un fotoattēlu tavā pilnīgā kontrolē.
Gramps Web izmanto Gramps vietējo datubāzes formātu, tāpēc esošie Gramps datora dati tiek importēti tieši, un izmaiņas, kas veiktas, izmantojot tīmekļa saskarni, tiek sinhronizētas atpakaļ ar datora lietotni. Pirmais lietotājs, kas reģistrējas, kļūst par koka īpašnieku un administratoru.
Gramps Web galvenās iespējas
Interaktīvas ģimenes diagrammas
Ventilatora diagrammas, ciltskoku skati, pēcnācēju koki un laika joslas vizualizācijas sniedz atšķirīgas perspektīvas par tavu ģimenes vēsturi pārlūkprogrammā.
Pilna teksta meklēšana
Meklē katru personu, vietu, notikumu, avotu un piezīmi savā kokā uzreiz — ieskaitot saturu pievienotajos dokumentos un medijos.
Datora sinhronizācija
Izmanto Gramps vietējo datubāzes formātu divvirzienu sinhronizācijai ar Gramps darbvirsmas lietotni, lai tīmekļa un darbvirsmas labojumi būtu sinhronizēti.
Daudzlietotāju sadarbība
Uzaicini ģimenes locekļus ar lomu balstītām atļaujām — redaktori var pievienot ierakstus, kamēr skatītāji var tikai pārlūkot, saglabājot tavus datus sakārtotus.
DNS analīzes rīki
Hromosomu pārlūks, kopīgu DNS segmentu vizualizācija un komplektu pārvaldība ģenētiskās ģenealoģijas datu integrēšanai kopā ar tradicionālajiem ierakstiem.
Kāpēc izmantot Gramps Web pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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