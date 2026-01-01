Gotenberg izvietošana ar viena klikšķa instalāciju.
Bezstāvokļa Docker API HTML, Office dokumentu un URL konvertēšanai augstas kvalitātes PDF failos.
Izvēlies Gotenberg VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Gotenberg
Gotenberg ir izstrādātājiem paredzēts, bezstāvokļa HTTP API PDF ģenerēšanai un dokumentu konvertēšanai. Izveidots uz Chromium un LibreOffice bāzes, tas pārvērš HTML lapas, Markdown, URL, Word dokumentus, Excel izklājlapas un citus formātus PDF failos ar vienu API izsaukumu — bez klienta bibliotēkām, bez instalācijas atkarībām un bez stāvokļa, kas jāpārvalda starp pieprasījumiem.
Pašmitināšana (self-hosting) Gotenberg uz tava VPS nodrošina dokumentu apstrādi tavā infrastruktūrā, novēršot SaaS maksas par katru konvertāciju, atrisinot datu privātuma problēmas saistībā ar sensitīviem dokumentiem un ļaujot integrēties ar iekšējiem pakalpojumiem, kurus ārējie API nevar sasniegt.
Gotenberg galvenās iespējas
HTML uz PDF
Atveido jebkuru HTML lapu vai URL uz PDF, izmantojot pilnu Chromium dzinēju, saglabājot fontus, CSS un JavaScript atveidoto saturu tieši tā, kā tas tiek parādīts pārlūkprogrammā.
Biroja dokumentu konvertēšana
Konvertēt Word, Excel un PowerPoint failus uz PDF, izmantojot LibreOffice integrāciju, atbalstot pilnu Microsoft Office un OpenDocument formātu klāstu.
Bezstāvokļa arhitektūra
Katrs API pieprasījums ir pilnībā neatkarīgs, bez sesijas stāvokļa, padarot Gotenberg viegli mērogojamu un drošu restartēšanai vai aizstāšanai bez datu zudumiem.
Webhook atbalsts
Novirziet ilgstošas konversijas uz asinhronām tīmekļa āķu atzvanīšanām, atbrīvojot tavu lietojumprogrammu no bloķēšanas, kamēr tiek apstrādāti lieli dokumenti.
Prometheus metrika
Iebūvētais metrikas galapunkts nodrošina tūlītēju redzamību pieprasījumu biežumā, konversijas ilgumā un rindu dziļumā, lai uzraudzītu tavu dokumentu apstrādes procesu.
Kāpēc izmantot Gotenberg pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.