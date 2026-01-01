Instalēt ScyllaDB ar viena klikšķa instalāciju.
Augstas caurlaidības NoSQL datubāze, tieši saderīga ar Apache Cassandra un Amazon DynamoDB.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ScyllaDB
ScyllaDB ir atvērtā koda, izplatīta plašu kolonnu NoSQL datubāze, kas rakstīta C++ valodā uz Seastar "shard-per-core" ietvara. Tā dabiski atbalsta Cassandra vaicājumu valodu (CQL) un Amazon DynamoDB API, tāpēc esošās Cassandra un DynamoDB lietojumprogrammas savienojas bez koda izmaiņām, darbojoties ar daļu no aparatūras.
ScyllaDB pašmitināšana savā VPS nodrošina lietojumprogrammām paredzamu viena cipara milisekunžu latentumu laika rindu, IoT, ziņojumapmaiņas, krāpšanas atklāšanas un lietotāju profilu darba slodzēm — bez maksas par katru operāciju, bez lasīšanas/rakstīšanas jaudas ierobežojumiem un bez piegādātāja piesaistes pārvaldītam Cassandra vai DynamoDB līmenim.
ScyllaDB galvenās iespējas
Saderīgs ar Cassandra
Dabiski atbalsta CQL un katru Cassandra draiveri, tāpēc esošās Cassandra lietojumprogrammas savienojas, mainot tikai resursdatora adresi.
DynamoDB API
Iebūvētā Alternator saskarne pieņem Amazon DynamoDB vadu protokolu, ļaujot DynamoDB klientiem darboties nemodificētiem pašmitinātā infrastruktūrā.
Šards uz kodolu dzinējs
Seastar ietvars piesprauž vienu šardu katram CPU kodolam, lai nodrošinātu bezbloķēšanas, bez koplietošanas izpildi, kas zem slodzes noslogo visus kodolus.
Iebūvētās Prometheus metrikas
Iebūvētais /metrics galapunkts atklāj simtiem datubāzes iekšējo parametru Prometheus, Grafana un ScyllaDB Monitoring Stack.
Rindu līmeņa autorizācija
CassandraAuthorizer piemēro lomu atļaujas atslēgu telpām, tabulām un rindām, lai katra lietojumprogramma savienotos ar minimālajām nepieciešamajām privilēģijām.
Lineāri mērogojams
Pievieno mezglus, lai horizontāli mērogotu caurlaidību un krātuvi — klasteri regulāri aptver desmitiem mezglu, apstrādājot miljoniem operāciju sekundē.
Kāpēc izmantot ScyllaDB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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