Izvietot Joplin serveri ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts sinhronizācijas aizmugursistēma Joplinam, saglabājot tavas piezīmes un pielikumus privātus visās ierīcēs.
Izvēlies Joplin Server VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Joplin Server
Joplin Server ir populārās atvērtā koda Joplin piezīmju veikšanas lietotnes pašmitināta sinhronizācijas aizmugursistēma. Tas nodrošina drošu, privātu centru piezīmju, uzdevumu, piezīmju grāmatiņu un pielikumu sinhronizēšanai starp galddatoru, mobilo un termināļa klientiem — nepastāvot atkarībai no trešo pušu mākoņpakalpojumiem, piemēram, Dropbox vai OneDrive.
Joplin Server mitināšana savā VPS (virtuālajā privātajā serverī) nozīmē, ka tava personīgā zināšanu bāze pilnībā paliek tavā kontrolē. Tu iestati krātuves ierobežojumus, definē dublēšanas politikas un izvēlies, vai iespējot pilnīgu šifrēšanu — bez abonēšanas maksām, bez datu ieguves un bez platformas bloķēšanas.
Joplin Server galvenās iespējas
Privāto piezīmju sinhronizācija
Sinhronizē piezīmes, piezīmju grāmatiņas un pielikumus visās savās ierīcēs, izmantojot savu serveri, bez trešo pušu mākoņpakalpojumiem, kas apstrādā tavus datus.
No gala līdz galam šifrēšana
Aizsargā piezīmju saturu ar klienta puses šifrēšanu, lai tikai tu varētu lasīt savas piezīmes — pat serveris nekad neredz nešifrētu tekstu.
Daudzlietotāju atbalsts
Izveido atsevišķus kontus ģimenes locekļiem vai kolēģiem, katram ar savu piezīmju kolekciju un konfigurējamām krātuves kvotām.
Piezīmju koplietošana
Kopīgo atsevišķas piezīmes vai piezīmju grāmatiņas ar citiem Joplin Server lietotājiem un pārvaldi piekļuves atļaujas tieši no klienta lietotnēm.
Visas klientu platformas
Savieno Joplin klientus operētājsistēmās Windows, macOS, Linux, iOS un Android — katra ierīce sinhronizējas ar to pašu serveri, izmantojot standarta Joplin sinhronizācijas protokolu.
Kāpēc izmantot Joplin Server pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.