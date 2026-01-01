Izvietot Kimai ar viena klikšķa instalāciju.
Bezmaksas un atvērtā koda laika uzskaites platforma frīlanseriem, aģentūrām un komandām, lai reģistrētu apmaksājamās stundas un ģenerētu rēķinus.
Izvēlies Kimai VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Kimai
Kimai ir nobriedusi atvērtā koda laika uzskaites lietojumprogramma, kas sniedz ārštata darbiniekiem, aģentūrām un uzņēmumiem uzticamu veidu, kā reģistrēt apmaksājamās stundas, pārvaldīt klientu projektus un sagatavot precīzus rēķinus. Ar tīru tīmekļa saskarni, vairāku lietotāju atbalstu un uz lomām balstītām atļaujām tā pielāgojas no individuāla izstrādātāja, kas uzskaita savu laiku, līdz aģentūrai, kas koordinē desmitiem komandas dalībnieku daudzos klientu projektos.
Atšķirībā no SaaS laika uzskaites rīkiem, kas iekasē maksu par katru vietu, Kimai pašmitināšana uz tava VPS nozīmē, ka nav atkārtotu abonēšanas izmaksu un tu pilnībā īpašumā iegūsti savus laika ierakstus un norēķinu datus. Šī veidne ietver MySQL izturīgai, ražošanai gatavai datu glabāšanai.
Kimai galvenās iespējas
Apmaksājamo stundu uzskaite
Sāc un apturi taimerus vai ievadi stundas manuāli katram klientam, projektam vai aktivitātei precīzai rēķinu uzskaitei.
Rēķinu ģenerēšana
Izveido rēķinus tieši no reģistrētajiem laika ierakstiem, neeksportējot uz atsevišķu rīku.
Detalizētas atskaites
Filtrē atskaites pēc lietotāja, projekta, klienta vai datumu diapazona, lai saprastu izmantošanu un atbalstītu klientu rēķinu izrakstīšanu.
Spraudņu paplašināmība
Paplašini Kimai ar kopienas spraudņiem pielāgotām darbplūsmām, integrācijām un papildu eksporta formātiem.
Kāpēc izmantot Kimai pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
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