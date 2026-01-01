Instalēt ByteStash ar vienu klikšķi.
Pašmitināts koda fragmentu pārvaldnieks ar sintakses izcelšanu, pilna teksta meklēšanu un papildu SSO izstrādātājiem un komandām.
Izvēlies ByteStash VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ByteStash
ByteStash ir pašmitināta tīmekļa lietojumprogramma kodu fragmentu glabāšanai, organizēšanai un koplietošanai vienā meklējamā bibliotēkā. Tā atbalsta desmitiem programmēšanas valodu ar pilnu sintakses izcelšanu, ļauj filtrēt pēc valodas vai atslēgvārda, piespraust izlases ātrai piekļuvei un publiski koplietot fragmentus, neprasot kontus no saņēmējiem.
Atšķirībā no mākoņdatošanas fragmentu rīkiem, ByteStash darbojas pilnībā tavā infrastruktūrā ar vieglu SQLite datubāzi — nav nepieciešami ārējie pakalpojumi. Tā piedāvā pilnu REST API ar Swagger dokumentāciju un papildu OpenID Connect integrāciju, padarot to vienlīdz piemērotu individuāliem izstrādātājiem un komandām, kas izmanto centralizētu identitātes pārvaldību.
ByteStash galvenās iespējas
Sintakses izcelšana
Atbalsta desmitiem programmēšanas valodu, lai katrs fragments tiktu atveidots ar precīzu, salasāmu sintakses krāsojumu.
Pilna teksta meklēšana
Meklē un filtrē visu savu fragmentu bibliotēku pēc valodas, atslēgvārda vai birkas, lai dažu sekunžu laikā atrastu tieši to, kas tev nepieciešams.
Publiskā koplietošana
Kopīgo atsevišķus fragmentus vai kolekcijas, izmantojot publiskas saites — saņēmējiem nav nepieciešams konts, lai tos apskatītu.
REST API piekļuve
Pilna CRUD API ar iebūvētu Swagger dokumentāciju ļauj tev integrēt kodu fragmentu izgūšanu skriptos, redaktoros vai CI cauruļvados.
SSO integrācija
Pievieno jebkuru OpenID Connect nodrošinātāju, lai iespējotu vienoto pierakstīšanos komandām, kas jau izmanto centralizētu identitātes pārvaldību.
Kāpēc izmantot ByteStash pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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