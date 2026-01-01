Instalēt Ubooquity ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Pašmitināts mājas serveris e-grāmatām un komiksiem ar tīru tīmekļa lasītāju un OPDS plūsmu mobilajām lietotnēm.
Izvēlies Ubooquity VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Ubooquity
Ubooquity ir bezmaksas, starpplatformu mājas serveris e-grāmatām, komiksiem, žurnāliem un PDF failiem. Tas skenē tavas bibliotēkas mapes, ģenerē pārlūkojamus sīktēlus un metadatus, un visu pasniedz caur tīru tīmekļa lasītāju, kas apstrādā EPUB, CBZ, CBR, PDF un citus formātus — kā arī OPDS plūsmu mobilajām lasīšanas lietotnēm, kas dod priekšroku savam lietotāja interfeisam.
Ubooquity pašmitināšana uz VPS saglabā tavu lasīšanas bibliotēku privātu un vienmēr pieejamu, ar vairāku lietotāju atbalstu, uz lomām balstītu piekļuves kontroli un iebūvētu pārlūkprogrammas komiksu lasītāju, kas optimizēts pilnekrāna lapu pāršķiršanai galddatoros, planšetdatoros un tālruņos.
Ubooquity galvenās iespējas
E-grāmatas, komiksi un PDF faili
Viena bibliotēka, kas apvieno e-grāmatas (EPUB), komiksus (CBZ, CBR) un PDF dokumentus, katram ar formātam atbilstošiem lasītājiem un skatītājiem.
Komiksu lasītājs pārlūkprogrammā
Pilnekrāna lapu pāršķiršanas komiksu lasītājs ar divu lapu režīmu, tālummaiņu un grāmatzīmēm — īpaši izstrādāts komiksiem un mangām.
OPDS plūsma mobilajām lietotnēm
Standartiem atbilstošs OPDS galapunkts integrējas ar iOS un Android lasīšanas lietotnēm, piemēram, Chunky, Marvin, Aldiko un citām.
Daudzlietotāju piekļuves kontrole
Katram lietotājam paredzēti konti ar uz lomām balstītām atļaujām ļauj mājsaimniecībām koplietot bibliotēku, vienlaikus saglabājot lasīšanas sarakstus, progresu un piekļuvi, kas pielāgota katram dalībniekam.
Automātiska bibliotēkas skenēšana
Fona skeneris uztver jaunus failus, kad tu tos pievieno bibliotēkas krātuvei, atsvaidzinot metadatus un sīktēlus bez manuālas iejaukšanās.
Kāpēc izmantot Ubooquity pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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