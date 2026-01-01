Izvietot Erugo ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta failu koplietošanas platforma ar lietotājam draudzīgām koplietošanas saitēm, paroles aizsardzību, derīguma termiņa kontroli un pielāgotu zīmolu.
Izvēlies Erugo VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Erugo
Erugo ir pašmitināta failu koplietošanas platforma, kas izveidota, izmantojot Laravel un Vue.js, un kas ļauj droši sūtīt un saņemt failus, nepaļaujoties uz mākoņglabāšanas pakalpojumiem. Koplietojumi izmanto lietotājam draudzīgas URL adreses, nevis nejaušus žetonus, un katru pārsūtīšanu var aizsargāt ar paroli, ierobežot ar lejupielādes limitu vai iestatīt automātiski beigties pēc noteikta datuma vai laika sliekšņa.
Atšķirībā no abonēšanas mākoņpakalpojumiem, Erugo visus failus glabā tavā VPS bez glabāšanas ierobežojumiem, ko nosaka cenu līmenis. Reversās koplietošanas funkcija ļauj viesiem augšupielādēt failus tieši tavā serverī, izmantojot vienreizēju ielūguma saiti, un pielāgojams zīmols ļauj saskarnei atbilst tavai organizācijai vai personīgajam domēnam.
Erugo galvenās iespējas
Cilvēkiem draudzīgas koplietošanas saites
Koplietošana izmanto viegli lasāmas, atmiņā paliekošas URL adreses nejaušu žetonu vietā, padarot saites vieglāk paziņojamas mutiski vai rakstiski.
Paroles un derīguma termiņa kontrole
Aizsargā jebkuru koplietojumu ar paroli, iestati maksimālo lejupielāžu skaitu vai ieplāno automātisku derīguma termiņa beigas, lai faili nebūtu pieejami bezgalīgi.
Atsaukt koplietotās augšupielādes
Izveido tikai augšupielādes ielūguma saiti, lai viesi varētu iesniegt failus tieši tavā serverī bez konta vai piekļuves administratora panelim.
E-pasta paziņojumi
Saņem paziņojumus, kad tiek lejupielādēta koplietotā datne vai kad viesis pabeidz reversās koplietošanas augšupielādi, bez nepieciešamības manuāli pārbaudīt.
Pielāgots zīmols un tēmas
Pielāgo logotipus, fonus un krāsu tēmas, lai failu koplietošanas saskarne atbilstu tavai organizācijai vai personīgajam zīmolam.
Kāpēc izmantot Erugo pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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