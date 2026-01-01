Izvieto PairDrop ar viena klikšķa instalāciju.
Pārlūkprogrammas AirDrop alternatīva tūlītējai vienādranga failu pārsūtīšanai starp jebkurām ierīcēm tavā tīklā, nav nepieciešama lietotnes instalēšana.
Izvēlies PairDrop VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar PairDrop
PairDrop ir moderna, tīmekļa failu koplietošanas platforma, kas nodrošina AirDrop stila pārsūtīšanu uz katru ierīci un operētājsistēmu. Izmantojot WebRTC tehnoloģiju, faili ceļo tieši no sūtītāja uz saņēmēju, neskarot serveri — VPS tikai koordinē savienojumu. Atver tīmekļa saskarni jebkurā ierīcē, redzi, kas vēl ir tīklā, un sūti failus ar vienu klikšķi. Nav kontu, nav lietotņu, nav izmēra ierobežojumu.
Pašmitināts PairDrop nodrošina tavai mājai vai birojam pastāvīgu, vienmēr pieejamu failu koplietošanas centru, aizsargātu ar HTTPS, izmantojot Traefik. Faili nekad neiziet cauri trešo pušu krātuvei, pārsūtīšana notiek ar pilnu lokālā tīkla ātrumu, un pašmitināšanas pieeja nozīmē, ka nav jāmaksā par failu vai joslas platumu neatkarīgi no tā, cik daudz tava komanda kopīgo.
PairDrop galvenās iespējas
Vienādranga, izmantojot WebRTC
Faili tiek pārsūtīti tieši starp ierīcēm ar pilnu tīkla ātrumu — serveris tikai nodrošina savienojumu, tādējādi tavi dati nekad neatrodas starpposma krātuvē.
Nav jāinstalē
Darbojas jebkurā mūsdienīgā pārlūkprogrammā operētājsistēmās Windows, macOS, Linux, iOS un Android — lietotājiem atliek tikai apmeklēt URL un nekavējoties sākt kopīgošanu.
Automātiska ierīču atklāšana
Ierīces vienā tīklā automātiski parādās saskarnē, atvieglojot saņēmēja izvēli bez adrešu ievadīšanas vai savienošanas kodu.
Nav failu ierobežojumu
PairDrop neuzliek nekādus failu izmēra ierobežojumus vai tipa filtrus, tāpēc tu vari kopīgot jebko, sākot no maziem teksta fragmentiem līdz lieliem video failiem, bez sarežģījumiem.
QR koda savienošana pārī
Skenē QR kodu, lai nekavējoties savienotu mobilās ierīces, novēršot nepieciešamību ievadīt tīkla adreses koplietošanai starp tālruņiem un datoriem.
Kāpēc izmantot PairDrop pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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