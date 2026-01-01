Izvietot Picsur ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta attēlu mitināšanas platforma ar tūlītējām koplietojamām saitēm, formātu konvertēšanu un derīguma termiņa kontroli — bez reklāmām, bez izsekošanas.
Izvēlies Picsur VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Picsur
Picsur ir viegla, pašu mitināta attēlu mitināšanas platforma, kas paredzēta privātpersonām un komandām, kuras vēlas pilnīgu kontroli pār savu attēlu koplietošanas infrastruktūru. Augšupielādē attēlus, saņem tūlītējas koplietojamas saites un konfigurē derīguma termiņus — tas viss, nepaļaujoties uz trešo pušu pakalpojumiem, kas saspiež saturu, rāda reklāmas vai dzēš failus bez brīdinājuma.
Ar PostgreSQL atbalstu uzticamai metadatu glabāšanai, Picsur atbalsta PNG, JPEG, GIF, WebP un AVIF ar automātisku formātu konvertēšanu un optimizāciju. Tā REST API padara vienkāršu programmatisku attēlu augšupielādes integrēšanu esošajos rīkos un darbplūsmās tavā VPS.
Picsur galvenās iespējas
Tūlītējas koplietojamas saites
Augšupielādē attēlu un nekavējoties saņem tīru, tiešu saiti, gatavu ielīmēšanai tērzēšanā, dokumentācijā vai e-pastos.
Formāta konvertēšana
Automātiski konvertē un optimizē attēlus starp PNG, JPEG, GIF, WebP un AVIF formātiem efektīvai piegādei tīmeklī.
Derīguma termiņa kontrole
Iestati konfigurējamus derīguma termiņus koplietotajiem attēliem, lai saites automātiski pārstātu darboties pēc izvēlēta perioda drošai pagaidu koplietošanai.
Vairāku lietotāju pārvaldība
Administratora vadīklas un lietotāju konti ļauj tev pārvaldīt piekļuvi, krātuves kvotas un atļaujas visā komandā vai organizācijā.
REST API
Programmatiskās augšupielādes un pārvaldības API integrē Picsur ar CI/CD cauruļvadiem, ekrānuzņēmumu rīkiem un citām automatizācijas darbplūsmām.
Kāpēc izmantot Picsur pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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