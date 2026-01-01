Izvietot Password Pusher ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda pakalpojums paroļu, failu un saišu koplietošanai, izmantojot pašiznīcinošas URL adreses, kuras beidzas pēc skatījumu skaita vai laika.
Izvēlies Password Pusher VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Password Pusher
Password Pusher ir atvērtā koda lietojumprogramma, kas aizstāj bīstamo ieradumu sūtīt akreditācijas datus e-pastā vai ziņojumos vienkāršā tekstā. Tā vietā, lai nosūtītu noslēpumu tieši, tu ģenerē vienreizēju URL, kas piegādā datus vienu reizi un pēc tam izdzēš sevi, pamatojoties uz skatījumu skaitu, pagājušo laiku vai abiem. Tiek atbalstītas paroles, faili, URL un QR kodi, un katra nosūtīšana var pieprasīt papildu piekļuves frāzi, pirms tā tiek atklāta.
Pašmitinot Password Pusher savā VPS, katrs noslēpums tiek saglabāts infrastruktūrā, ko tu kontrolē — neviena trešās puses SaaS nelasa, nereģistrē un neuzglabā tavus koplietotos akreditācijas datus, un pilna audita taka paliek tavā serverī kopā ar datiem.
Password Pusher galvenās iespējas
Pašiznīcinošās saites
Vienreizējās lietošanas URL beidz darboties pēc konfigurēta skatījumu skaita vai laika perioda, lai slepenie dati nevarētu tikt atkārtoti nolasīti vai noplūduši no iesūtnēm.
Paroles frāzes aizsardzība
Pievieno atsevišķu piekļuves frāzi papildus saitei, lai ar pārtvertu URL vien nepietiktu noslēpuma atklāšanai.
Faili un QR kodi
Nosūtīt paroles, failus, URL un QR kodus caur to pašu auditēto piegādes plūsmu ar katra veida derīguma termiņa politikām.
Pilnīga audita žurnālēšana
Izseko izveidi, izgūšanu un skatītāja identitāti katrai nosūtīšanai, ar izvēles kontiem un divu faktoru autentifikāciju informācijas panelim.
Pielāgota zīmolvedība
Pielāgojiet lietotāja saskarni ar savu zīmolu, izmantojot savu nosaukumu, saukli, tēmu un kājeni iekšējām komandām vai klientiem paredzētiem izvietojumiem.
JSON API
Integrē paroļu koplietošanu skriptos, CI cauruļvados vai iekšējos rīkos, izmantojot dokumentēto JSON API v2.
Kāpēc izmantot Password Pusher pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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