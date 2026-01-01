Izvietot Nuclio ar viena klikšķa instalāciju.
Augstas veiktspējas atvērtā koda bezservera platforma reāllaika notikumu un datu apstrādei ar automātisku mērogošanu un GPU atbalstu.
Izvēlies Nuclio VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Nuclio
Nuclio ir augstas veiktspējas atvērtā koda bezservera platforma reāllaika notikumu un datu apstrādei. Tā izpilda tavu kodu kā funkcijas, kas reaģē uz plašu aktivizētāju klāstu — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS un ieplānotiem cron uzdevumiem — un automātiski pielāgo katras funkcijas apjomu atbilstoši pieprasījumam. Funkcijas darbojas īpašos konteineros, kas tiek izveidoti un izvietoti tieši no pārlūkprogrammas vadības paneļa.
Atšķirībā no vispārīgiem automatizācijas rīkiem, Nuclio ir izstrādāts ātrumam, apstrādājot simtiem tūkstošu notikumu sekundē katrā procesā, ar papildu GPU paātrinājumu mašīnmācīšanās secinājumiem. Pašmitināšana Nuclio uz tava paša VPS nodrošina tavu datu plūsmu, modeļu un notikumu avotu pilnīgu kontroli, bez mākoņpakalpojumu maksām par katru izsaukumu un bez piegādātāja piesaistes.
Nuclio galvenās iespējas
Reāllaika notikumu aktivizētāji
Aktivizē funkcijas no HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS un cron grafikiem, nerakstot nekādu savienojošo kodu.
Automātiskā mērogošana
Katra funkcija pielāgojas slodzei un samazinās dīkstāves laikā, saglabājot resursu izmantošanu efektīvu visās tavās darba slodzēs.
Daudzvalodu izpildlaiki
Raksti funkcijas Go, Python, Java, .NET, Node.js vai Shell, izmantojot katram uzdevumam vispiemērotāko izpildlaiku.
GPU paātrināta inferencēšana
Pievieno GPU funkcijām ātrai mašīnmācīšanās secināšanai un datu ietilpīgām reāllaika apstrādes plūsmām.
Pārlūkprogrammas vadības panelis
Veido, izvieto, izsauc un uzraugi funkcijas no tīra tīmekļa lietotāja interfeisa, nekad neatstājot pārlūkprogrammu.
Kāpēc izmantot Nuclio pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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